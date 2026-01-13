很多人都刷錯！牙醫揭「喝完咖啡」刷牙正確時機 小心牙齒變黃又受損

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

對許多人來說，一天的開始就是一杯咖啡。全球每天約有10億人喝咖啡，在美國，更有約66%成人天天喝。但你可能沒想過，這個習慣，可能正悄悄影響你的牙齒健康。到底該先刷牙再喝咖啡，還是喝完再刷？牙醫給出明確答案。

正確答案是：先刷牙，再喝咖啡

「如果你起床後先刷牙，再去泡咖啡，其實是做對了。」紐約牙醫Michael J. Wei指出，早上刷牙能先清除一夜累積的牙菌斑與細菌，讓牙齒表面較乾淨、平滑，有助於降低咖啡色素附著的機會。

另一位牙醫James Heaton也表示，刷牙後再喝咖啡，比喝完立刻刷牙安全得多。

為什麼「喝完咖啡立刻刷牙」反而不好？

關鍵在於酸性與琺瑯質。咖啡屬於酸性飲品，喝下去後，牙齒表面的琺瑯質會暫時變軟。如果此時立刻刷牙，刷牙的摩擦力反而可能把酸與色素「刷進」琺瑯質，長期下來增加琺瑯質磨損與染色風險。

Michael J. Wei提醒，酸性飲品後立刻刷牙，是許多人忽略的傷牙習慣。

如果已經喝了咖啡，多久後才能刷牙？

如果你忘了先刷牙就喝了咖啡，建議至少等30分鐘再刷牙。這段時間能讓唾液幫助牙齒表面重新礦化、硬化，降低刷牙造成琺瑯質侵蝕的風險。

想喝咖啡又顧牙齒 建議這樣做

1、用吸管喝咖啡（減少咖啡直接接觸牙齒）

2、一次喝完，不要整天慢慢啜飲（避免長時間染色）

3、喝完用清水漱口或喝水，幫助中和口腔酸性

4、咀嚼無糖口香糖，刺激唾液分泌

5、每天刷牙2次、使用含氟牙膏、天天用牙線

6、每6個月定期洗牙，維持牙齒亮白與健康

咖啡不是問題 順序才是關鍵

牙醫一致建議：刷牙 → 喝咖啡，比「喝咖啡→馬上刷牙」更保護牙齒。只要調整一點早晨順序，就能在不放棄咖啡的情況下，減少染色、保護琺瑯質、顧好口腔健康。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

