很多人都在做！手機放包包充電恐起火 專家列5大NG行為

手機充電起火、行動電源爆炸的事故頻傳，日本近日有民眾將手機放包包內充電，突然起火燃燒，對此，日本消費者事務廳列出5大注意事項，提醒民眾充電及使用行動電源時務必提高警覺，包括避免強烈撞擊行動電源、不要在高溫場所充電或存放電池、盡量在清醒狀態下充電、電池膨脹就停用，以及選購合格檢驗的行動電源。

根據日媒《ITmedia》報導，從2021年4月1日至2025年9月30日期間，日本已發生約700起手機電池起火事故。其中，有人將手機放在隨身包包內充電突然起火，也有人使用第三方充電器充電約1個多小時後，先聽到「嘶嘶聲」，隨即發現電池膨脹。

日本消費者事務廳提醒，行動電源使用不當恐引發危險，並列出5大注意事項，包括避免強烈撞擊或重壓行動電源、勿在高溫場所使用或存放、盡量在清醒狀態下充電、若發現電池過熱或膨脹應立即停用，以及購買時確認產品是否具備合格檢驗標誌。

至於廢棄行動電源的處理方式，日本消費者事務廳提醒，應交由合法回收管道處理；台灣也有相同規定。台北市環保局指出，行動電源屬於「廢乾電池類」，若未依規定丟棄，不僅可能危及清潔人員安全，還可能被處以新台幣1200至6000元罰鍰。民眾可透過清潔隊資源回收，或交由超商、賣場的電池回收管道處理。

