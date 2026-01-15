很多人都愛用！她回國行李「藏1物」噴上萬元 崩潰痛哭

一名澳洲女子崔恩（Ellie Tran）因攜帶一支無線離子夾，由於該產品內建不可拆卸鋰電池，違反飛航安全規定。（示意圖／翻攝自pexels）





一名澳洲女子崔恩（Ellie Tran）日前結束旅程要返回雪梨時，在南韓仁川機場安檢時，因攜帶一支無線離子夾，由於該產品內建不可拆卸鋰電池，違反飛航安全規定，當場被沒收，還損失上萬元。此突發事件讓她心痛不已，淚灑機場。

離子夾「內建不可拆卸鋰電池」被沒收

根據《每日郵報》報導，崔恩在接受安檢時，因攜帶的無線離子夾內建不可拆卸鋰電池，所以被帶往「小房間」進一步檢查。安檢人員解釋，由於該款無線離子夾的鋰電池無法拆卸，若在貨艙中受熱或受壓，極易引發火災，因此嚴格禁止託運及手提上機。

廣告 廣告

這支市價515澳幣（約為新台幣1萬853元）的離子夾，就這樣永遠留在機場，也讓崔恩當下不禁崩潰痛哭，表示「我在機場哭得唏哩嘩啦，但生活還是要繼續」，「我簡直不敢相信我必須丟掉它」。

揭開飛安風險

針對鋰電池可能引發的飛安疑慮，國際民航組織（ICAO）及國際航空運輸協會（IATA）均有明確規定。由於內建鋰電池的無線造型器，若其加熱裝置與電池無法分離，在託運行李的貨艙中恐因過熱或受壓而引發火災，因此這類產品被列為限制物品。

目前，只有具備「飛航安全模式」（flight safe mode）或電池可拆卸的無線造型器，才能合法攜帶登機或託運；而一般插電式（有線）的離子夾或電捲棒則不受此限制。建議民眾在出國時，可以先選擇插電式或電池可拆卸的產品，以避免因不符規定造成財物損失或行程延誤。