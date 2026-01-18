很多人都搞錯！吳欣岱揪關稅1迷思：數字要正確才可以討論

政治中心／黃依婷報導

台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱也強調，數字要正確才可以討論，如果連數字都搞錯，那就只能政治口水而已了。

吳欣岱發文，開頭便重複3次寫下「對美承諾投資不是五千億」，本來以為是藍白刻意誤導支持者，沒想到這麼多媒體也這樣寫，一定要協助澄清，她也引述中華經濟研究院院長連賢明的說法，「台灣協議分成兩個部分，一個是民間直接投資2500億，一個是政府協助信用保證2500億」。

廣告 廣告

吳欣岱點出連賢明重點，「實在不懂這兩個怎麼會相加在一起變成台灣要投資 5000億。假設你打算買一千五百萬的房子，自備款五百萬，向銀行借款一千萬，銀行說你沒有足夠信用，需要父母或其他人擔保這一千萬，結果你說這樣是用2500萬來買這個房子？這算數也太神奇了吧。到底有誰這樣買房子？」，吳欣岱也強調，數字要正確才可以討論，如果連數字都搞錯，那就只能政治口水而已了。

更多三立新聞網報導

蔣萬安免費營養午餐政策 吳欣岱擔憂這事：免錢的最貴

陳昭姿、柯文哲強推代理孕母 醫師揭「血統論」：中國最常用的統戰敘事

蔣萬安喊營養午餐免費「年花20億」！吳欣岱：是教師人力預算的2倍

統派亂入石平 吳欣岱當場嗆回：不能投票的中國敗類是要跟人家談什麼？

