很多人都煮錯！泡麵「煮太久＝喝糖水」醫揭10大雷點

生活中心／吳宜庭報導

泡麵長年被視為台灣人的「國民美食」，是深夜解飢的首選，但若食用方式不當，恐對健康造成負擔。腎臟科醫師洪永祥在主播黃倩萍臉書影片表示，許多人煮泡麵時喜歡追求軟爛口感，卻忽略煮太久會讓澱粉過度糊化，使血糖上升速度大幅加快，如同直接喝糖水。他指出，澱粉類食物烹煮時間越長，升糖指數越高，長期下來恐增加胰島素負擔，提高糖尿病與脂肪堆積風險，建議泡麵烹煮時間控制在約3分鐘，保留Q彈口感，且有助於穩定血糖。

廣告 廣告









泡麵煮過頭小心腎臟壞掉！醫揭「10大NG吃法」：煮太軟恐害血糖失控

醫師建議調味包應酌量使用，遵守「喝一半」原則，以降低腎臟與血管負擔。（圖／翻攝畫面）

除了烹煮時間，泡麵的調味方式也是關鍵。洪永祥指出，泡麵常被貼上不健康標籤，主因在於油包與調味粉包。油包多含高飽和脂肪，而粉包的鈉含量往往偏高，這些成分雖然短期內吃了沒什麼感覺，但長期累積，會造成血壓升高、腎臟過濾壓力增加，最終導致腎臟病風險上升。若將調料整包全下，可能超過成人每日建議攝取量的一半。醫師建議調味包應酌量使用，湯頭若不捨丟棄，也應遵守「喝一半」原則，以降低腎臟與血管負擔。同時，泡麵多屬精緻澱粉，營養不均衡，建議加顆蛋、豆腐等天然食材，並搭配大量蔬菜，補充膳食纖維，既營養又不會增加腎臟壓力。





此外，不少民眾習慣將泡麵當作宵夜，但醫師提醒這是「最傷腎」的吃法。洪永祥表示，夜間是腎臟進行修復與代謝的重要時段，若此時攝取高鈉、高熱量食物，等於迫使腎臟在休息時間超載運作。相關研究也指出，睡眠不足搭配高鹽飲食，與腎功能惡化有明顯關聯。醫師強調，泡麵並非不能吃，但應偶爾為之，並盡量選在白天食用，掌握「煮3分鐘、調味減半、蔬菜蛋入鍋」的原則，才能在享受美味的同時，將健康風險降到最低。

原文出處：泡麵族注意煮過頭小心傷害腎臟 醫揭「10大NG吃法」：恐害血糖失控

更多民視新聞報導

寒流來襲！玉山零下5.5°C 清晨下雪囉

大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5

斷崖式降溫冷壞了 注意！ 一回家「一NG取暖」恐害心血管

