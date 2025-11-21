很多人都被騙了！醫點名「這5種零食」沒有你以為的健康 海苔、寒天果凍上榜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

邱筱宸醫師在臉書分享，長年吃素的她時常嘴饞，看到標榜植物性來源的零食，外表清爽、成分也看起來單純，就會以為「這應該比別的健康吧？」結果有時候仔細一看成分表，才發現裡頭其實藏著不少營養陷阱。

對此，就來和大家一起拆解五樣常見的素食零食選項，分析它們的優缺點，讓我們都能吃得開心，也吃得安心。

1、消化餅乾

名字健康，但不一定都幫助消化。很多人以為「消化餅乾」比較健康，甚至適合長輩或小孩吃，但它們多半由精製麵粉、糖和油製成，有些還加了氫化植物油。幾片餅乾就可能接近一碗白飯的熱量，糖和油的比例也不低。

．優點：方便取得、好保存、快速消除飢餓感

．注意：熱量不低、脂肪種類需留意，建議適量吃就好

2、花生仁湯

溫暖甜湯，糖分大魔王。花生本身是優質脂肪與蛋白質的來源，但當它變成甜湯，常伴隨多餘熱量。一碗下肚，熱量可達400-500大卡，糖含量甚至超過25克。

．優點：提供飽足感、富含蛋白質

．注意：血糖控制或有三高的人要特別斟酌頻率與份量

3、即食海苔片

輕盈的外表，小心高鈉。很多人愛吃海苔片，因為它薄薄一片、吃起來感覺沒負擔。但市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，一小包的鈉含量就可能超過300毫克。

．優點：富含碘與部分礦物質

．注意：調味料多，尤其是給小孩吃時，務必控制份量與頻率

4、寒天果凍

低熱量不代表高營養。寒天是很好的膳食纖維來源，但市售寒天果凍有的會填加額外成分：人工甜味劑、香料、色素等，有些甚至不含真正果汁。吃太多還可能讓腸胃脹氣，尤其對敏感體質的人不太友善。

．優點：低熱量、有飽足感

．注意：營養價值有限，建議偶爾吃，真的常吃果凍考慮自己DIY用100%果汁製作

5、加糖果乾

原本是水果，糖卻加更多。果乾原本是水果的濃縮型式，但市售有些品項會再額外加糖、加油，每100克糖分可能超過30克，造成血糖波動。

．優點：富含膳食纖維、微量元素

．注意：選購時認明「無加糖」更安心，小心別吃過量

邱筱宸強調，食物本身沒有絕對的好壞，關鍵在於「吃的方式」與「吃的頻率」。這些零食不是不能吃，而是要看清它們真正的成分與營養價值。如果你是因為「覺得健康」才常吃某些點心，那更值得再多仔細閱讀分析成分標示。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

