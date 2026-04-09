很多人都踩雷！入境台灣「少做1事」 違法最重罰3倍

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生活中心／陳慈鈴報導

很多人都還不知道，入境台灣旅客如果少做1件事，小心受罰！財政部關務署高雄關今（8）日提醒，如果接受公司委託攜帶貨品或是樣品入境，記得進行申報作業，以免違法受罰。

高雄關表示，近來科技產業蓬勃發展，貨品型態日益多元，業者報運進口高科技產品或樣品，因體積微小，常委由所屬職員以旅客身分隨身攜帶入境。惟邇來發現有旅客受託攜帶公司貨品入境時，因不諳規定，疏忽誤走綠線檯，沒有經由「紅線（應申報）檯」向海關申報，致貨品未經查驗即攜入國境，違反《海關緝私條例》相關規定而遭受處罰。

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高雄關進一步說明，我國實施入境旅客紅綠線通關制度，入境旅客攜帶貨品須以廠商名義辦理進口報關，縱使於入境前廠商已向海關預先申報進口報單，受託旅客仍應至紅線檯向海關申報，並申請查驗，經海關查驗無誤後放行，旅客才可以提領貨物，切勿直接由「綠線（免申報）檯」通關入境。

高雄關呼籲，廠商如有委託旅客攜帶貨物入境，應善盡告知義務，事先提醒旅客入境應主動由紅線檯通關，倘旅客對於所攜帶行李物品應否申報存有疑義時，亦可於入境紅線檯向海關洽詢。

事實上，根據《海關緝私條例》第36條第1項規定，私運貨物進口、出口或經營私運貨物者，可處貨價三倍以下罰鍰。提醒旅客入境時務必多加留意相關規定，以免因一時疏忽而受罰。

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