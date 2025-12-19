很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接

生活中心／張尚辰報導

詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。

一名網友近日在Threads上發文，詢問是否也有人接到過「一接就掛」的電話，「誰能解釋一下，到底為什麼？是真的人打還是什麼用意？我疑問很久了」。

廣告 廣告

貼文發出後，許多網友紛紛留言，「用程式確定電話有在使用，然後之後就會有某某信貸電話之類股票資訊的開始跟你聯絡」、「就是電話篩選機自動撥號，以確定這個電話有無人使用」、「只要是對方打來我都一定不會出聲音，都等對方回應」、「就是詐騙電話，接了很有可能也會個資外洩」。

事實上，「Whoscall」也曾解釋，短暫響鈴隨即掛斷的來電，往往是詐騙集團用來測試電話是否仍有人使用的手法，只要對方接起電話或回撥，詐騙者就能確認該門號仍然有效；至於接通後卻一片寂靜，可能是系統自動撥號所致，也有可能是刻意不出聲，藉此蒐集通話中的聲音反應。

Whoscall進一步提醒，某些「無聲來電」可能與AI聲紋辨識有關，當使用者不自覺回應時，聲音就可能被錄下作為後續利用。因此，Whoscall建議民眾，面對不明來電，應避免接聽或回撥，並將號碼封鎖或列入黑名單，以降低個資外洩與遭詐的風險。

更多三立新聞網報導

Google急發警告！「1封信」千萬別點 官方：點開個資秒洩漏

「轉帳給自己」帳戶被凍結！一票苦主喊冤 行員解答了

手機滑到想吐？醫曝「5大警訊」：恐是睫狀肌失調

iPhone用戶爆災情！匯入安卓照片竟出現「詭異紅色」 修復方法曝

