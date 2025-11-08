睡前不要滑手機？最新研究竟「打臉數十年忠告」：多看手機睡得才香
健康中心／李紹宏報導
人手一機、低頭族盛行的時代，許多人睡前都會狂滑手機才過癮，也讓不少人直搖頭，就怕傷害自己的睡眠品質。不過有最新研究發現「其實很多人都錯了」，沒想到經常在睡前滑手機的人，在入睡時間與白天清醒度方面的表現最好，讓人相當意外。
根據《睡眠研究》文章研究調查，收集了1342名加拿大成年的健康數據，包含過去一個月內睡前使用手機等電子螢幕的情況，分為三組：
1.偶爾使用者（每週少於1次）
2.中度使用者（每週1～4次）
3.經常使用者（每週5次以上）
此外，研究同時納入生理性別、年齡與收入等因素進行分析。結果顯示，「經常使用者」在入睡時間和白天清醒度上表現最好，「偶爾使用者」則在睡眠規律性和「睡眠滿意度得分最高。意外的是，「中度使用者」在多項指標上表現最不佳。
研究指出，睡前使用手機和睡眠健康之間的關聯相當複雜，其使用頻率、所測量的睡眠健康維度以及生理性別都會影響，同時強調這項研究是電話訪問研究，仍需相關臨床研究研究來驗證結果。如果民眾好奇自己的睡眠品質，可以做簡單的居家實驗，觀察一週睡前有滑和沒滑的睡眠情況。
另外關於「手機藍光」，一般被認為會抑制褪黑激素分泌，導致睡眠品質差，不過專家指出，隨著年齡增長，眼睛對光的敏感度會下降，因此「藍光干擾」的程度估計會減弱。
