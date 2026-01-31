很多女生都有卻不敢講！醫揭「大陰唇過大」4大影響 連走路都會痛

大陰唇過大是許多女性的隱私困擾，卻常因為害羞而不敢開口求助！其實這是很常見的婦科問題，可能是先天體質、生產後變化、或是荷爾蒙影響造成。

大陰唇過大 恐致4種影響

大陰唇肥厚或不對稱不僅影響外觀，更可能帶來實際的生活不便和健康問題。對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，大陰唇過大可能造成的四種影響：

1、穿緊身褲或運動時摩擦不適

正常的大陰唇應該是緊貼在會陰部，起到保護作用。但如果大陰唇過於肥厚或鬆弛下垂，穿緊身牛仔褲、內搭褲、運動緊身褲時，就會不斷和布料摩擦！尤其是走路、跑步、騎腳踏車、做深蹲等運動時，摩擦感會更明顯，甚至造成皮膚破皮、紅腫、疼痛。反覆摩擦會讓大陰唇皮膚變得粗糙、色素沉澱加重、甚至產生慢性發炎。

2、容易悶熱潮濕引發感染

大陰唇的功能之一是保護陰道口和尿道口，但如果過於肥厚或鬆弛，反而會讓私密處形成「密閉空間」，特別容易悶熱潮濕！台灣氣候本來就潮濕悶熱，加上大陰唇過大阻礙空氣流通，就像在私密處蓋了一層厚被子，細菌和黴菌最愛這種環境！

3、影響性生活品質和自信

外觀和功能雙重影響！大陰唇過大或不對稱，不僅可能影響外觀美感，也可能在性行為時造成不適。有些女性因為大陰唇肥厚下垂，在某些姿勢時會被夾到或拉扯，造成疼痛感。更重要的是，許多女性因為在意自己的外觀，在親密時刻感到焦慮、缺乏自信，無法放鬆享受，長期下來也會影響伴侶關係。

4、清潔不易增加衛生困擾

大陰唇過大或有過多皺褶，會讓清潔工作變得更費力！皮膚褶皺處容易堆積汗水、分泌物、尿液殘留，如果沒有仔細清潔，就會產生異味、發癢，甚至長濕疹或皮膚炎。尤其是生理期使用衛生棉時，血液更容易殘留在皺褶處，增加感染風險。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

