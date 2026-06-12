很多家庭有！專家點名1廚具快換 用1次釋放上百萬塑膠微粒

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（示意圖／photoAC）

現代人追求健康飲食，往往只注重食材本身，卻忽略了料理廚具帶來的潛在危機。營養師許恬維指出，民眾愛用的塑膠砧板雖然輕便且價格親民，但因材質較軟容易留下刀痕，每切一次菜就可能釋放高達上百萬顆的塑膠微粒。若將塑膠微粒吃下肚，恐引發身體發炎變胖，甚至增加中風與神經退化疾病的風險。

營養師許恬維不久前透過臉書粉專「許恬維營養師的健康食光」發文表示，雖然現代生活中要完全與塑膠絕緣非常困難，但民眾仍應在日常中盡量減少接觸。許營養師透露自己已全面換回木製砧板，並呼籲大眾從微小的生活習慣開始改變，主動採取「減塑行動」降低環境荷爾蒙與微粒對人體的慢性傷害。

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為了有效遠離塑膠微粒，許營養師提出多項具體的飲食與生活建議。在飲食方面，除了改用不鏽鋼或陶瓷水壺、少喝瓶裝水外，更應嚴格禁止使用塑膠容器或塑膠袋盛裝熱食與微波。在衣著選擇上，許營養師則建議多穿著棉、麻等天然纖維服飾，減少購買聚酯纖維、尼龍等合成衣料，避免衣物在清洗與穿著過程中不斷釋放塑膠微粒。

不僅如此，廚具與生活用品的挑選也是防範重點，許營養師提到，將家中的不沾鍋更換為鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋或陶瓷鍋，並減少使用具備防潑水、抗髒污功能的外套、鞋包與地毯。對此，許營養師特別解釋，這類產品通常含有被稱為「永遠的化學品」的PFAS（全氟及多氟烷基物質），不僅極難分解且具備強烈的生物累積性，嚴重威脅身體健康。最後許營養師再次提醒民眾，唯有從源頭減量，才能生活得更安心。

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