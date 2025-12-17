很多心梗發作前都吃過！營養師示警「這類料理」要節制 補身不成反進ICU

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

天氣逐漸轉冷，不少人開始偏好吃些熱呼呼的進補料理。不過，營養師趙強提醒，並非所有暖身料理都適合所有人，尤其是大量加酒的菜色，如麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等，其實並不是好的選擇。

進補料理高油、高脂 這些人應慎食

趙強指出，近一個月在心臟內科加護病房，就曾遇到多起心肌梗塞個案，而這些患者在發作前，幾乎都曾食用過上述大量加酒、油脂偏高的料理，情況不容忽視。

他進一步說明，這類料理的問題不只在於酒精，往往同時含有大量油脂與高熱量。對於本身有心臟病、高血壓或高血脂病史的人來說，最好避免食用，以免增加心血管負擔。

加酒烹調的料理 點火燒過仍無法揮發完全

此外，趙強也提醒一個常被忽略的迷思：烹調並不能完全去除酒精。根據研究顯示，即使在料理中加入酒精後點火燃燒，直到火焰自行熄滅，仍可能殘留約75%的酒精量，並非想像中那麼安全。

天冷想進補沒錯，但選擇食物時仍應考量自身健康狀況，避免高油、高酒精的料理，才能真正吃得暖、也吃得安心。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

