很多騎士、駕駛「違規了都不知」 交通規定曝：最高罰6000

經常在網路分享交通安全知識的「東陽吳篙文教基金會」指出，紅燈時前方車輛已排滿，但有不少機車騎士會跨越雙白線鑽入機車停等區，這類違規行為屢見不鮮，直言「已經違規了都不知道」，違者可依《道路交通管理處罰條例》開罰，一般道路可處600元以上、1800元以下罰款，國道則可處3000元以上、6000元以下。

東陽吳篙文教基金會昨（27）日於Threads發文指出，他們觀察到一個有趣現象，紅燈時明明前方已經塞滿車輛，仍有不少騎士會跨越雙白線，鑽入機車停等區，「已經違規了都不知道」。

廣告 廣告

東陽吳篙文教基金會解釋，雙白線禁止變換車道，通常設置在交通繁忙、同向多車的路段，包括市區路口、匝道及隧道等地，若違規可依《道路交通管理處罰條例》開罰，一般道路違規可處600元以上、1800元以下罰款，國道則可處3000元以上、6000元以下。

網友紛紛留言，「鑽到前面沒違規，壓過雙白線才違規」、「很多汽車駕駛也把雙白線當虛設啊！我天天看到一堆想轉就轉的汽車」、「機車騎士不意外」、「反正沒罰單，騎很爽」。

根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第149條第1項第1款規定，雙白實線用於路段中分隔同向車道，禁止雙邊變換車道。

更多中時新聞網報導

億萬富豪搬錢 地緣政治擺第一

NBA》火箭撞飛地主 綠衫軍險勝籃網

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩