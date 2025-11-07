很大一顆！鳳凰最快明晚成「超級颱風」各國路徑預測曝

綜合各國模式及中央氣象署分析，鳳凰颱風將以「顛峰強度」登陸呂宋島，且通過後雖減弱，強度仍可維持在中颱程度。（圖／Zoom Earth）





鳳凰颱風來勢洶洶，綜合各國模式及中央氣象署分析，鳳凰颱風將以「顛峰強度」登陸呂宋島，且通過後雖減弱，強度仍可維持在中颱程度，至於鳳凰颱風未來轉向的角度與走向，取決於下周一、二高壓影響、颱風強度等因素。

鳳凰颱風十分巨大。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

菲律賓氣象局（PAGASA）今日表示，鳳凰颱風最快於明日傍晚升級成超級颱風（super typhoon），預計10日以顛峰強度登陸呂宋島，且離開後雖將減弱，但仍能保持一定的強度與結構，而我國中央氣象署則預測，鳳凰颱風在接近呂宋島的時候，有機會達到強颱的等級。

根據中央氣象署7日14時資料，編號第26號輕度颱風鳳凰（國際命名 FUNG-WONG）14時的中心位置在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西進行。

針對未來颱風走向，中央氣象署表示下周一、二（10-11日）是關鍵，但若高壓退得比較慢、北方系統下來的較慢，或是減弱速度快，颱風可能會比較偏向往台灣海峽的方向前進；但若颱風越強，轉向東北方的機率就越大，屆時會比較靠近台灣，影響較為明顯。

此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享各模式的路徑預測，表示「各模式的趨勢判斷相當穩定，分歧主要在於北轉後是沿台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點（位置），但有一個高度共識是，鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷」，並PO出一張衛星雲圖，直呼「鳳凰颱風目前的模樣，真的很巨巨（很大）」。

至於颱風對天氣的影響，中央氣象署預計周一至周三是最劇烈的時候，因此雖說路徑變數仍大，仍須持續關注，做好防颱準備。

