很好下手？又有國家博物館出事 6座羅馬時期雕像被盜

英國羅浮宮才發生竊案，沒想到敘利亞國家博物館近日也小偷盯上，盜走6座羅馬時期的雕像。圖／翻攝自Google Map

博物館很好下手？一段時間前，英國羅浮宮才被劫匪喬裝成工人盜走國寶，引起軒然大波，今（12）日敘利亞也傳出盜寶事件，國家博物館典藏的6座羅馬時代的大理石雕像失竊，館方也已暫時關閉配合調查。

根據媒體報導，一名匿名官員表示，這起竊案在9日晚上發生，古典文物展區的其中一扇門被從內部破壞，直到工作人員在隔天才發現，驚覺6座雕像遭竊。官員表示，失竊的文物是博物館館藏中最古老、最珍貴的藏品之一。

這起博物館失竊事件引起官方重視，被視為今年來敘利亞在古文物方面最嚴重的損失之一。官員表示，竊賊從國家博物館中偷走了數件羅馬時代的雕像，是該國文化遺產在多年內戰中遭受掠奪與破壞後的又一次重大打擊。

廣告 廣告

敘利亞國家博物館位於首都大馬士革，是全國最大文物館，除了典藏希臘化、羅馬與拜占庭時期的珍稀藏品，還有巴邁拉的文物。大馬士革內部安全部隊負責人表示，當局已對此次盜竊展開調查，目標包括「多件考古雕像與珍稀收藏品」。

無獨有偶，日前英國羅浮宮也遭受竊賊盜寶之苦，光天化日下，2名竊賊喬裝成工人，利用坊間工程車上的梯子登上博物館外牆，敲碎窗入闖入再用器具切割展櫃，直接奪走珍寶再照原路線撤回，與接應的同夥其上摩托車消失在人群中，偷走價值31.3億台幣的寶物。目前，英國警方透過犯人留下的DNA證據，陸續將犯人緝捕歸案。



回到原文

更多鏡報報導

羅浮宮珍寶遭竊！視訊監控系統「密碼」曝光：簡單到匪夷所思

羅浮宮竊案主嫌落網 警再逮5賊！31億珠寶依然「啪沒啦」

好德意？羅浮宮竊賊「慢動作」逃逸爆紅 升降梯廠商大打廣告掀熱議