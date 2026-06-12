很好的前輩走了！台南永康5連霸里長毛三宝突離世 享壽74歲

商傳媒｜責任編輯／綜合外電報導自2023年以來，帶動全球股市屢創高峰的人工智慧（AI）榮景，正顯現出結構性疲軟的跡象。《Streamline》報導指出，過度集中於少數科技巨頭的資本，不再是市場上漲的驅動力，反而可能成為阻礙。 過去三年，包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）和蘋果（Apple）在內的「七巨頭」企業，曾主導美國主要股價指數的漲幅，並掩蓋了更廣泛經濟中的潛在弱點。野村控股（Nomura）跨資產策略師 Charlie Mcelligott 週四（11日）在一份給客戶的報告中示警，投資人正逐漸意識到「市場對AI領導股的狹隘集中所帶來的不穩定性」。 這種對少數大型股的過度依賴，創造了一個脆弱的生態系統。報導分析，只要其中一家公司公布不及預期的財報，就可能蒸發數兆美元的帳面財富。這些科技巨頭驚人的市值，意味著即使股價輕微回檔，也會對標普500（S&P 500）和納斯達克100指數（Nasdaq 100）造成巨大的下行壓力，阻礙整體大盤攀升至新高點。 資金流向也出現變化。機構資金正從投機性較高的AI半導體硬體領域，轉移到擁有穩定、經常性訂閱收入模

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