很快與蔣萬安見面！黃仁勳談輝達總部簽約進度：市長幫了很大的忙

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層。晚間8點多時，他與台積電董事長魏哲家步出餐廳受訪，並透露很快就會與台北市長蔣萬安碰面。

黃仁勳與台積電董事長魏哲家。圖／台視新聞

黃仁勳與魏哲家一同受訪時表示，兩人今年都過得非常好，也感謝團隊與台積電的努力，直言「如果沒有台積電，這一切都不可能發生」。黃仁勳也指出，2025年對雙方而言都是創紀錄的一年，對台灣許多企業來說亦是如此，「我非常確定，2026年也會是創紀錄的一年」。談及晶圓供應量時，他轉述魏哲家的說法，指出台積電今年必須非常努力，才能提供足夠的晶圓產能。

針對台灣輝達總部規劃，黃仁勳表示，將很快與台北市長蔣萬安會面，「市長真的幫了我們很大的忙，協助我們取得這塊場地，我很期待在這裡打造一個非常大的園區」，並指出未來將興建一棟非常漂亮的建築。對於媒體詢問是否會回來與市府簽約，他回應「會」，但對於詳細簽約時間並沒有回應。

黃仁勳也預定於2月2日早上離開台灣，結束為期5天的行程。他此行行程滿檔，並與鴻海、台積電、聯發科等供應鏈夥伴個別會面，五天台灣行程相當充實。

台北／葉宣婕、余苓瑀、SNG小組 責任編輯／陳俊宇

