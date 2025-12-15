很怕得流感？診所護理師保管公費流感疫苗 竟偷偷放口袋「幹走」

新北市1名診所護理師，利用保管公費流感疫苗的機會，偷偷放進口袋帶走，遭判處有期徒刑6月、緩刑2年，得易科罰金。示意圖

新北市1名在耳鼻喉科診所任職的廖姓護理師，涉嫌於今年1月利用管理診所內公費流感疫苗的機會，偷偷將1劑疫苗帶回家，診所發現後通報新北衛生局並向警方報案，案經新北地檢署依業務侵占罪嫌起訴，新北地院以簡易判決處刑，判處廖女有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年，須向公庫支付3萬元。

判決書指出，廖女於2024年2月28日至今年2月14日間，在新北市中和辰安耳鼻喉科診所擔任護理師職務，負責診所內疫苗管理業務，但她卻利用這個機會，在今年1月11日中午，趁機從診所疫苗冰箱內，將1劑公費流感疫苗放入口袋中帶走。

後來診所內另名黃姓護理師發現有疫苗遺失，便調閱診所內監視器，發現竟是廖女所為，便向新北市衛生局通報並報警，警詢後移送新北地檢署，檢方依業務侵占罪嫌起訴廖女，而廖女於地院準備程序中認罪，院方合議庭裁定以簡易判決處刑。

法官認為，廖女利用職務之便，擅自將業務上保管之公費流感疫苗侵占入己，違背誠信及職業道德，但念其犯後坦承犯行，尚有悔意，兼衡其並無前科，審酌犯罪動機、目的等一切情狀，判處有期徒刑期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付新臺幣參萬元，及接受法治教育課程2場次。



