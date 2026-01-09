很急嗎？女騎士「3天連闖5次紅燈」 警：可罰23400元罰鍰

記者陳俞安、胡時瑛／高雄報導

高雄一位民眾每天早上騎在左營區路段時都會發現一名女騎士闖紅燈，從6日一路拍到8日，連闖好幾個紅燈，讓他直呼「有這麼急嗎？」甚至有些路段還在校區附近，讓民眾直呼危險。警方也將通知女騎士到案說明，最高可罰2萬3400元罰鍰！

女騎士在眾目睽睽之下直闖紅燈。（圖／翻攝自Threads @howard_soto1210）

上班時間民眾停等紅燈，不過有女騎士等不及，直接闖過去，闖紅燈還不只一次，民眾記錄下，她就這樣連闖三天，變成大合輯。

民眾：「連續很多天都這個女生同時闖的話，會覺得很奇怪，不好啊，很不安全啊。」

廣告 廣告

女騎士身穿白色外套，相當好認，民眾上班幾天就看到她幾天，從6、7日都在國小前闖紅燈，8日甚至連闖3個路口，還紅燈左轉，讓民眾看到說，真的有那麼急嗎？

女騎士連三天闖紅燈。（圖／翻攝自Threads @howard_soto1210）

民眾：「原本就不該闖紅燈，然後再來就是又是校區的話，你要注意到行人上的安全，真的是不太好啦，是真的需要，真的需要譴責一下啦。」

1月6日，女騎士在左營國小前闖紅燈，1月7日又在同一個地方闖過去，1月8日，女騎士曾子路、高鐵路段連闖三次，加一加3天連闖5次紅燈，民眾看不下去，直接檢舉闖紅燈加紅燈右轉，最高可罰2萬3400元罰鍰。

女騎士最高恐被罰23400元罰鍰。

左營分局文自派出所副所長蔡京展：「警方將持續聯繫，行為人到案說明，依法製單舉發，並將持續加強巡邏及取締。」

回到路段現場，也直擊騎士紅燈搶快，甚至有大車直接紅燈左轉，每天都有人不怕危險，闖紅燈拚速度，但像這樣被拍到連闖3天，5張罰單直接送到家。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

寒流來襲能放低溫假？停班停課標準、勞工權益、過去案例一文看懂

男保溫杯用20年鉛中毒！1年後死了 「裝這些」恐溶出金屬

2026機車補助來了！「這縣市」六都最多 可領44000元

台南「最大尾」落網！永康巨型綠鬣蜥逍遙一年 神射手持彈弓槍制伏

