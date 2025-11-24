很神祕！ 五分埔手搖飲藏2樓垂吊才能買、北車地下街側門水晶店

五分埔巷弄內一間二樓手搖飲店「長髮公主」式的獨特經營方式，成為網路熱議話題！店家表示，由於人力難尋，為節省送茶時間，選擇全靠垂降機送飲料找零的特殊營業模式。而台北車站地下街一間看似拉下鐵門的水晶店，實際從側門營業，老闆解釋是為了不影響顧客選購體驗。兩家小店以創意十足的經營方式吸引顧客目光，展現在競爭激烈市場中的生存之道。

五分埔在地手搖飲藏2樓，垂吊才能買。（圖／TVBS）

在台北市五分埔商圈和台北車站地下街，兩家特色小店以獨特的經營方式吸引民眾目光，成為網路熱議話題。五分埔一家二樓手搖飲店以垂降機送飲料找零，背後有著人力難尋的經營困境；而台北車站地下街的水晶店則因「神秘側門」和特殊營業方式引人好奇。這兩家店鋪不僅以非傳統的經營模式吸引顧客，更因其獨特性在社群媒體上引發熱烈討論，展現了小型商家面對經營挑戰的創意應對方式。

在五分埔商圈，一家藏身二樓的手搖飲料店以特殊的垂吊方式經營，顧客只需抬頭喊單，老闆娘就會探頭接單，付款和取飲料則全靠垂降機完成，彷彿現實版的「長髮公主」情境。這種特別的購買體驗讓不少路過的民眾感到新奇有趣。

10年店面收了，改在住家營業，業者說是因為人太難請。（圖／TVBS）

這家手搖飲店的老闆娘表示，他們從2001年就開始在附近巷子裡經營店面，當時二樓就已作為廚房使用，並採用垂降方式送茶桶。然而，一年前他們決定將整個店面搬回自己的住家，主要原因是員工難以聘請。老闆娘強調，製作飲料是一項需要技術和體力的工作，許多人缺乏耐心學習，導致人員流動率高。因此，為了節省送茶時間並解決人力短缺問題，他們選擇了這種特殊的營業方式。

而在台北車站地下街，另一家引發熱議的是一間水晶專賣店。這家店的特別之處在於，平常看起來像是拉下鐵門的空店面，實際上卻是從側門進入的營業中商店。店內陳列著各式水晶，還有老闆手作的各種造型手鍊和墜飾，吸引了許多水晶愛好者。

人多就關鐵門，路人以為空商鋪 ，其實內藏水晶夯店。（圖／TVBS）

這家水晶店的老闆羅亭解釋，之所以採取這種看似神秘的營業方式，是因為假日時客人太多，為了不影響顧客選購水晶的體驗，有時會將鐵門放下，只開放側門讓顧客進入。不過他也強調，目前平日的鐵門都有正常開啟，民眾不用擔心找不到店面。除了獨特的營業方式外，這家水晶店還新推出AI鑑定查原礦功能，進一步增加了店家的話題性。

這兩家特色小店以其獨特的經營模式，在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為網路熱議的焦點，也展現了小型商家面對經營困境時的創意與適應力。

