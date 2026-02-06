很討厭柯文哲這種個性！館長：真的是「他X的不是人」

政治中心／劉宇鈞報導

網紅館長陳之漢4日開直播時透露，近日與前民眾黨主席柯文哲吃飯，他一直跟柯抱怨民進黨，沒想到柯竟然沒有一點恨意，也沒有太多表情，他有時候真的覺得柯這個人「他X的不是人」，人真的太好了，很討厭柯這種個性。

館長表示，他3日跟柯文哲見面吃飯，真的有時候覺得柯這個人「真的是他X的不是人」，很討厭柯這種個性，他很久沒看到柯，所以一直跟柯抱怨民進黨，他也跟柯分享，當柯被羈押的時候，大家是如何度過的。

館長提到，沒想到柯文哲竟然一點恨意都沒有，感覺不出柯的言語中有絲毫想報復、對付民進黨的態度，滿嘴都是在講未來該如何幫台灣做事、該如何面對選舉，真的沒聽到有一點恨意，「我真的是他X輸給他」。

館長也說，柯文哲真的是一個沒有情緒的人，他真的很佩服，柯被羈押了一年，到底腦袋裡面裝什麼？真的是受不了柯，柯就是人太好，他在柯面前一直罵民進黨，「X的沒用」，柯都沒有太多的表情，也沒有感同身受，只是一直點頭說「喔」。

