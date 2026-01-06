很重要說3次「他不是河馬」 盧秀燕：小提燈「姆明」交代我說清楚

他不是河馬，台中市長 盧秀燕介紹燈會小提燈，笑說：姆明（Moomin）交代她說清楚。（圖：中市府提供）

2026中台灣元宵燈會將在中央公園登場，配合馬年，主題是「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」，市府準備五萬盞小提燈，發送民眾。市長盧秀燕今天（6日）在市政會議時表示，小提燈亮相，大受歡迎，還幽默的說，姆明交代她說三次:他不是河馬，他是精靈，元宵小提燈，就是姆明騎鐵馬，限量發送，歡迎索取。

台中市府表示，2026中台灣元宵燈會，2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，推出全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相，高鐵台鐵等10處地點，則布置3米以上的巨型姆明。

盧秀燕今日主持市政會議時表示，小提燈亮相後，大受歡迎，很多人詢問何時可索取，她幽默的說，姆明交代她要說三次:他不是河馬，他不是河馬，他不是河馬，他是精靈，元宵小提燈，就是姆明騎鐵馬，年節期間，限量發送，歡迎索取。

中台灣元宵燈會，中市府準備五萬盞姆明（Moomin）小提燈，發送民眾。（圖：中市府提供）

市府表示，今年適逢姆明80週年，也適逢農曆生肖馬年，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，燈會2月15日小年夜點燈，到3月3日元宵節閉幕，期間只有除夕休展，超萌的「姆明(Moomin)」小提燈，呼應台中「自行車之都」的稱號，台中有后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、綠空廊道等多條自行車道，馬年到來，小提燈姆明騎鐵馬，展現陽光、活力、永續旅遊的城市形象，市府準備5萬盞「姆明(Moomin)」小提燈，燈會期間每日下午4點開放排隊，4點30分起限量發送，每人限領1盞。（寇世菁報導）