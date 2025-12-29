律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人

律師公會抗議律師錄取名額過多。（圖／翻攝臉書）

律師錄取人數創新高，全國律師聯合會今（12月29日）罕見發布新聞稿，抗議律師錄取名額過多，造成市場供需失衡，全國律師聯合會抨擊考選部、法務部與教育部長期未就律師教考訓制度進行整體檢討，現行政策顯已偏離建立合理專業門檻、維護執業水準之法制本意，籲請推動修法。由於不少律師公會高層向來支持執政的民進黨並關係密切，未來律師錄取率備受關注。

全國律師聯合會指出，針對2025年12月12日考選部榜示114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試結果，錄取人數高達1,042人，再創律師考試史上最高紀錄。

我國執業律師人數於2013年僅6,853人，截至2025年底已攀升至13,016人，短短12年間成長近倍。法務部早於2017年之研究報告即指出，我國合理執業律師人數約為1萬人；然自2011年律師考試改制放寬門檻以來，14年間累計錄取人數已逾1.3萬人。

全國律師聯合會抗議並發表三大聲明指出：一、忽視職前訓練容訓量，造成考訓銜接斷層。二、錄取人數持續大幅增加與市場容納量嚴重脫節，衝擊法律服務品質。三、悖離專技人員考試法意旨，溝通無效將主動提案修法。不過律師公會也誠摯祝賀錄取者辛勞有成，並對新加入律師界的成員表示熱烈歡迎。

