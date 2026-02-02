律師再嗆藍白：不敢倒閣證明閣揆不副署惡法具憲法正當性

記者李鴻典／台北報導

立法院會上周五在藍白聯手下通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》與《立法院組織法》三大爭議法案，傳出府院評估救濟途徑時，納入「不副署」可能性。黃帝穎律師對此表示，閣揆不副署藍白三惡法是守護憲法與正義，藍白瞎扯獨裁明顯法盲，他也說，藍白不敢倒閣，就證明閣揆不副署惡法具憲法正當性。

立法院第四會期最後一次院會結束，藍白立委大合照（圖／翻攝畫面）

黃帝穎律師指出，藍白強行通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大惡法，藍白個案修法為紅媒無照上架、強搶人民56億元圖利國民黨附隨組織救國團、為立委貪污助理費除罪，藍白踐踏立法程序正義、違反權力分立，更踩到社會正義的底線。

廣告 廣告

黃帝穎律師說明，全世界民主國家，守護民主憲政與社會正義，不只是大法官的責任，更是所有憲政機關的責任，行政院是憲政機關，行政院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，面對三大「不公不義惡法」，閣揆「不副署」，惡法不生效，惡害就不會發生。

黃帝穎律師進一步指出，前大法官許志雄在專文揭示：「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮。」，打臉藍白瞎扯獨裁。

藍白刻意法盲忽略「不信任案」的憲法制衡明文，簡單來說，藍白不敢倒閣就證明閣揆不副署惡法具「憲法正當性」。黃帝穎律師表示，依據憲法增修條文，立院過半即可通過不信任案，行政院長即解職負起政治責任。藍白國會過半，若不同意閣揆「不副署」惡法，可輕易讓閣揆下台負責，但若不敢提起不信任案、不敢面對最新民意，憲政意義上，就代表閣揆「不副署」惡法具憲法正當性。

更多三立新聞網報導

喊話卓榮泰「不應副署」藍白三惡法 黃帝穎：閣揆有義務守護社會正義

川普調升南韓關稅！他嘆「殷鑑不遠」：藍白再惡搞會害慘台灣

黃帝穎律師：黃國昌是有違憲前科的手下敗將，蔥式謾罵咆哮都無法改變

黃國昌說謊被抓包麻煩大了！黃帝穎律師：消失的42秒是洩密罪成罪關鍵

