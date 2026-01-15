律師喊立院倒閣 學者轟：賴清德違憲慣犯

▲行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，藍白發動彈劾總統賴清德。立法院全院委員會今（15）日舉行第二場公聽會。（圖／何哲欣攝，2026.01.15）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，藍白發動彈劾總統賴清德。立法院全院委員會今（15）日舉行第二場公聽會，律師林俊宏說，要解決行政、立法兩院爭議，應由立院發動倒閣，若認為做不到，就討論修憲，而不是發動更不可能的彈劾總統案，浪費社會資源。藍營推舉的專家學者則轟，賴清德就是違憲慣犯。

林俊宏說，當前憲政爭議的本質，是行政權與立法權陷入制度性僵局，而非單一政治人物的責任問題，《憲法》對此也早已設計明確解方，當行政、立法衝突無法化解時，應循對行政院長提出不信任案、解散國會並重新改選的路徑，訴諸新的民意決定方向，這是成熟民主國家常見且正當的憲政機制，而非另闢蹊徑操作總統彈劾。

林俊宏進一步分析，彈劾與罷免在制度上分別處理法律責任與政治責任，彈劾的審查重點在於是否違反憲法重大義務，而非政策好壞。他指出，提案理由將行政院長是否行使副署權，或台積電赴美投資等政策選擇，轉化為彈劾總統的依據，在《憲法》與法律邏輯上難以成立，也使彈劾程序流於工具化，耗費國家資源，卻無助於真正解決憲政僵局。

台大政治系副教授彭錦鵬表示，這次彈劾討論的核心只有一個，就是總統是否違憲。他認為，第一案的彈劾在程序與憲法邏輯上較為明確，但第二案並未精準聚焦總統應負的《憲法》義務。他直言，《財劃法》覆議案自2025年12月5日失敗至今已逾40天，《憲法》規定既已完成程序，總統就應依法公布，否則已構成違憲，相關責任最終恐須交由憲法法院處理。

彭錦鵬進一步指出，賴清德過去已有多項違憲爭議，包括擔任台南市長期間長期不進議會，曾遭監察院認定嚴重破壞民主與法治原則；此外，他質疑賴清德在2024年大選後主導大罷免行動，否定定期選舉結果，已違背總統誓詞。他也批評總統未積極履行提名大法官的憲法義務，導致憲法審理機制失衡，認為這些行為已構成違憲慣犯，有必要嚴肅面對。

