律師嘆范姜彥豐公審粿粿與王子婚內出軌「討不到好處」？證據是關鍵
范姜彥豐毀滅式爆料公審妻子粿粿與棒棒堂男團人氣男星王子「婚內出軌」！儘管粿粿火速反駁「許多指控與事實不符」，而王子於爆料當日下午就認錯道歉「超過朋友應有界線」，但人設翻車仍震撼外界三觀，律師也對此發表看法。
粿粿婚內出軌王子「證據是關鍵」
范姜彥豐透過影片和發文標記粿粿和王子帳號的指控方式，讓大批網友覺得有如YTR「Andy與家寧開撕翻版」，范姜彥豐甚至直指知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。
賴承恩律師直言認為，對於范姜彥豐如此公審作法是「玉石俱焚」的策略：「公審在法律上是討不到任何好處的。可能會被告妨害名譽、被法院認為是非善意父母等等的。粿王也更不可能為了要保密，需要再對范姜做出任何讓步」，且好奇夫妻對於離婚已協商4個月，為何王子寧願被爆料，也不答應范姜彥豐的條件：「蠻好奇到底范姜提出的條件有多不能讓粿王接受」。
賴承恩律師也針對王子發文承認和粿粿超過朋友關係，卻未說明到底做出何種行為分析，後續范姜若提告「侵害配偶權」，法院會視「粿粿和王子做過什麼」判決賠償金：「牽手、擁抱、性行為？王子很聰明，先是直接承認道歉，不再跟范姜有過多的來回，避免越燒越烈，也是適度止血」。
「受害男性」承認戴綠帽沒想像容易？
李怡貞律師認為出軌事件的「受害男性」挺身站出來承認被戴綠帽「沒有想像容易」有3個原因：
被路人檢討能力不足。
精神狀態有問題。
被人拿來和太太的外遇對象比較（最難忍受）。
李怡貞律師認為，范姜彥豐拍影片公審的方式，就是在被最信任的人背叛困境下，一昧忍讓得不到應有尊重，而選擇「背叛回去」所做出的舉動：「邏輯上我不認為沒有證據敢直球對決對兩位名人這樣指摘，只不過證據到底到哪裡？ 算不算法律上的出軌證據？就等著看吧」，同時她也對於王子對指控所發出的回應不太苟同：「跟有家庭的人聊騷，叫做沒有破壞人家家庭關係？」。
徵信社早爆出婚內出軌？
同樣值得注意的是，范姜彥豐雖然表示自己握有證據，但因為沒有公開，因此還是遭到部分網友質疑「不能只單聽片面之詞」，而「徵信社執行長謝智博」在醜聞爆出後，遭人挖出近日曾在節目上疑似提到范姜彥豐以及粿粿婚姻問題，且出面回應網友：「絕對可以支持范姜，不會有任何問題」，掀起大家刷一片震驚留言：「徵信社背書還有什麼好說的，手上證據肯定很炸裂」、「徵信社出來實錘就沒什麼好說的了」、「徵信社都出來掛保證了，粿王輸定了」。
「孩子是無辜的，別開孩子的玩笑」
婚內出軌牽扯三方隔空交火，粿粿在丈夫指控後表示「對方多項內容並非真相」，王子則緊接發文澄清「自己不是破壞家庭關係的人」，掀起揣測「王子恐怕準備和粿粿切割關係」。范姜彥豐則是在爆料隔天發文「孩子是無辜的，也請別開孩子的玩笑了」，對於外界針對她與粿粿所生的小孩出現臆測與訕笑言論，表示其堅定立場，也突顯了這場不倫糾葛感情風波無論結局如何，每個人都不免受到傷害。
粿粿婚內出軌！范姜彥豐「台日混血學霸」超狂家世背景曝，網友：完勝王子
范姜彥豐找徵信社蒐證！丹妮婊姐Podcast洩端倪，離婚協商金額曝
