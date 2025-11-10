律師尤美女臺南談婚姻平權 11/22在曾文市政願景園區座談





臺南市政府社會局南瀛婦女福利服務中心與曾文婦女福利服務中心攜手舉辦「亞洲第一：尤美女和婚姻平權法案的故事」座談會，邀請婚姻平權重要推手尤美女律師南下演講。活動將於11月22日下午2時30分在曾文市政願景園區舉行。

市長黃偉哲表示，臺灣成為亞洲第一個通過同志婚姻法案的國家，不僅是法律的進步，更象徵社會在尊重、包容與人權價值上的共同成長。臺南市政府長期推動性別平權政策，無論在婦女、同志、身心障礙或外籍移工等群體的權益保障上，皆秉持「平等尊重、多元共融」的核心價值。黃偉哲強調：「平權不是特權，而是每一位市民應享有的基本權利。」市府將持續以政策與教育深化性別意識，打造理解與尊重並行的友善城市。

臺南市政府持續從制度與教育面推動性別平權，成立「性別平等及婦女權益促進委員會」，落實性別主流化政策，並完善友善哺集乳室、多元廁所及無障礙設施等公共空間。同時推動婦女創業與再就業輔導、性別暴力防治及多元性別教育，攜手民間團體打造包容、安全的城市環境。此次座談會邀請尤美女律師主講，分享推動婚姻平權立法的關鍵歷程，並與同志諮詢熱線協會劉宇霆主任、台南市女性權益促進會蔣月琴秘書長對談，從婦女與同志運動觀點探討平權推動的策略與挑戰，鼓勵市民參與公共討論，共同深化平權意識。

社會局長郭乃文指出，婦女運動的歷程提醒我們，性別平等並非少數人的議題，而是全民的共同責任。透過尤美女律師的經驗分享，期望引導更多市民理解平權精神，並以行動支持多元與共榮的社會。社會局將持續整合教育、就業、健康與安全等資源，推動婦女自立與成長，並透過四處婦女福利服務中心（永華、南瀛、曾文、玉井）提供心理諮商、培力課程與性別宣導等服務。

本座談會為免費活動，全程參與者現場提供輕食餐點，前100名報名者可獲贈精美宣導品，並可申請公務人員學習時數與研習證明，活動名額有限，額滿為止。

洽詢電話：06-6323370（南瀛婦女福利服務中心）

