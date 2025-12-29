即時中心／林韋慈報導

全國律師聯合會今（29）日針對今年律師錄取人數首度突破千人大關，達1042人，刷新歷史紀錄，發表聲明表示嚴正抗議，並明確提出三大訴求與行動方向，包括要求立即檢討律師考試錄取政策、正視考訓制度嚴重失衡的結構性問題，並將主動提出律師考試規則修法草案，重建合理專業門檻，確保司法品質與人民獲得高品質法律服務的權利。

律師聯合會首先對今年12月12日考選部公布的114年律師高考錄取結果表示祝賀，肯定錄取者努力有成，但同時提出三點抗議：忽視職前訓練容訓量、錄取人數持續大幅增加與市場容納量脫節，以及溝通無效將主動提案修法。

廣告 廣告

聲明指出，律師養成始於考試，成於實務。現行錄取人數已超過律師研習所及實習律師事務所的合理容訓量。表示執業律師人數自2013年的6853人，攀升至2025年底的13016人，短短12年間幾乎成長一倍。早在2017年的研究報告中，法務部即指出，我國合理執業律師人數約為1萬人。然而，自2011年律師考試改制放寬門檻以來，14年間累計錄取人數已超過1.3萬人，顯示政策與實務需求嚴重脫節。

文中提及，現行制度允許非法律科系畢業者僅需修習20個法律學分即可報考，這不僅忽視法律專業養成的嚴謹性，也使正規法學教育功能大幅弱化。考選部、法務部與教育部長期未對律師教考訓制度進行整體檢討，現行政策偏離建立合理專業門檻、維護執業水準的法制本意。

全律會最後強調，過去數度溝通未獲正面回應，為維護司法環境健全發展，並保障人民獲得高品質法律服務的權利，除嚴正抗議考選部決定外，亦將研擬並提出「律師考試規則修正草案」，期望與各界共同推動律師考試制度正常化。

快新聞／律師率取人數再創新高！全律會抗議考選部失衡 擬提「律師考試規則修正草案」

全律會聲明全文。（圖／擷取自全國律師聯合會）





原文出處：快新聞／律師市場飽和？全律會抗議人數失衡 擬提修法改善

更多民視新聞報導

無懼中國圍台軍演！台股收28810點再創歷史新高、大漲254點

中國圍台軍演⋯律師驚：舔共內鬼現形！1原因點名「這兩人」遭雙殺

東京新宿街頭染血！30多歲女子遭砍4刀倒地 黑帽男逃逸中

