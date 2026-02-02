律師常見疼痛警訊 高壓律師頻傳腕隧道症候群與肩頸痛





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】35歲的張律師最近常在開庭前感到右手大拇指和食指一陣麻木，有時握筆寫訴狀時，手腕還會傳來刺痛感。起初他以為只是工作太累，直到某天早上被手麻痛醒，才驚覺事態嚴重。到復健科就診後確診為腕隧道症候群，也是長期使用滑鼠和鍵盤造成的職業傷害。律師普遍感受高度的工作壓力，而這些壓力不僅來自案件本身，更體現在身體各處的疼痛上。



久坐辦公室 疼痛危機上身



律師的工作型態容易面臨的健康問題，國泰醫院復健科劉怡均醫師指出大多都有「肩頸疼痛」問題，當長時間埋首於案卷中，頭部會不自覺往前傾，造成頸椎承受的壓力倍增。長時間維持靜態姿勢過久又缺乏定時運動，容易造成特定肌肉群緊繃，進而形成肌筋膜疼痛症候群。疼痛初期可能只是肩頸僵硬，但若未改善姿勢，症狀會逐漸加劇，甚至出現神經壓迫，引發前胸、後背的疼痛，嚴重時會感覺手麻、手無力，必須透過手術才能治療。

劉怡均醫師補充提到還有「腕隧道症候群」，這種被稱為「滑鼠手」的疾病，發生在需要反覆手腕動作或長期使用電腦的職業。而腕隧道症候群是上肢最常見的壓迫性神經病變，當手腕的正中神經受到壓迫，會導致大拇指、食指、中指處出現刺痛和麻木感，許多患者會因為夜間加劇的疼痛而醒來。此外，律師每天需要閱讀大量法律文件，長時間注視螢幕容易導致眼睛疲勞、乾澀，甚至視力模糊，這些症狀在壯年層中尤為明顯。



預防勝於治療 改善關鍵策略



面對這些職業相關的疼痛問題，預防遠比事後治療更為重要。劉怡均醫師建議，久坐族群每隔20至30分鐘就應該起身活動，可以進行簡單的肩頸伸展運動，例如坐在椅子上，將一手放在對側耳朵上方，慢慢將頭側彎，維持10至15秒後換邊。工作環境的調整同樣關鍵，桌子高度應與手肘同高，讓肩膀呈放鬆狀態；電腦螢幕則要調整至視線平行或略低的位置，避免長時間低頭。



對於預防腕隧道症候群，劉怡均醫師提醒使用鍵盤及滑鼠時應保持手部動作輕鬆，操作滑鼠時要確保有足夠空間移動，最重要的是使用時間不要太長，手部疲勞時立即休息。至於眼睛保健，建議每使用電子設備20分鐘，就要看約6公尺遠的地方至少20秒，讓睫狀肌得到休息。如果出現持續性的疼痛、麻木或視力問題，應儘早就醫，把握治療黃金期，避免症狀惡化成需要手術治療的程度。



