律師手機沒裝「防窺貼片」惹禍！郭哲敏驚傳二審開庭「看A片」法官大怒

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈、地下匯兌海撈30多億元，一審去（2025）年5月重判11年8月，他上訴二審後持續羈押。不過高院日前開庭，卻爆發郭哲敏透過律師手機「看A片」的離譜狀況，法警發現後火速制止，法官大怒，當場訓斥郭哲敏及律師並記明筆錄，至於會不會追究律師責任，合議庭將在審理終結後再做決定。

這起破天荒的「高院A片案」發生在去年12月9日，知情人士指出，當天委任律師將手機放在被告席桌上，在旁的郭哲敏則藉機觀看，負責維安的法警發現事有蹊蹺，湊過去查看，才發現竟在播A片。法警當場呈報承審法官陳銘壎，陳銘壎罕見動怒，甚至當庭警告郭哲敏和律師，並直接記明筆錄。

不過，這件事也流出不同版本說法，有一說是律師將手機放在桌上，卻不小心誤點到「清涼短影片」，由於該支手機沒裝防窺貼片，郭哲敏因為好奇心使然，才把頭湊過去看，結果被眼尖的法警抓包通報法官，法官當庭制止。《太報》試圖詢問委任律師實際狀況，但律師低調不願回應。

調查指出，綽號「小明」的富商、88會館負責人郭哲敏和名模錢帥君交往多年並育有子女，但近年來，先爆出郭哲敏經營的88會館攏絡政、商、警高層的傳聞，他後續又捲入重大博弈洗錢案遭調查，導致郭哲敏一度滯外不歸，後來才被押返台灣受審。

據檢警調查，郭哲敏為Awesome Entertainment集團（AE集團）負責人，自2018年1月間陸續設立睿世、幻宇、歐聲、叡知、創御、布納星等公司，開發線上博奕遊戲及經營跨境線上賭博行業。他主導睿世開發線上博弈包網平台，再串接業者開發的線上博奕遊戲，另承租網路資料中心（IDC，Internet Data Center）伺服器機房，和線上賭博網站業者（境外站長）共同經營博弈事業。

郭哲敏等人和來自中國（含香港）、菲、越、泰、印度、緬甸、馬來西亞及印尼等玩家對賭，AE集團抽成獲利高達35億7943萬680元，而郭哲敏為了處理賭博款項，甚至經營起地下匯兌賺走1.2億手續費。

一審去年5月29日重判郭哲敏11年6月，全案上訴二審纏訟，他上訴後雖然喊冤，仍持續遭收押。

郭哲敏這次被爆「當庭看A片」的離譜狀況，法官當庭告誡他和委任律師不得再犯。據了解，由於合議庭仍在持續審理這起博弈洗錢案，待案件終結後再確認是否追究律師的不當行為。

