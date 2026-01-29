律師批檢方「不正訊問」！稱陳尚潔「已社死」 法官：不是在審理檢察官

即時中心／林韋慈報導

剴剴案27日劉姓保母已於二審宣判，維持原判決。而今（29）日，台北地方法院就社工陳尚潔涉過失致死與偽造文書案再度開庭審理，檢方傳喚台北市社會局婦幼科粘姓科長作證。本次原訂將訊問被告陳尚潔，卻因辯方律師當庭與合議庭激辯是否勘驗偵訊「監視器畫面」，庭訊節奏大亂，審判長與法官多次追問辯方「待證事實為何」，檢察官最後無奈表示，辯方此舉形同拖延訴訟。合議庭最終決議另增一場庭期，訂於2月23日全日審理。

今日開庭期間，仍有聲援民眾到場，在法院外高喊「死不認錯陳尚潔」、「社工之恥陳尚潔」、「重判陳尚潔」等口號。陳尚潔全程坐在被告席，僅簡短發言不到2句，其餘時間皆由2位辯護律師代為陳述。外傳將到場的剴剴外婆並未現身，僅由告訴代理人出席。

本次傳喚證人，主要就訪視報告是否需於7天內繳交，以及是否採不預告、突襲式訪視進行說明。粘姓科長表示，訪視紀錄於7天內繳交並非明文規定，而台北市居家托育訪視原則為「不預約訪視」，以利觀察最真實狀況。她也指出，若兒童來自高風險家庭，原則上不會安排24小時保母托育，通常會由社工轉介其他安置方式。

粘姓科長同時坦言，目前對於脆弱家庭的兒童尚未有特殊管理規定，而原本「托育」的制度設計，係建立在家長會將孩子接回家中為前提，若保母出現問題，通常須由家屬反映，才能啟動後續判定與處理。

辯方：檢方不正訊問 合議庭「不是檢察官犯罪」

由於辯方再度申請勘驗偵訊畫面，審判長當庭指出，相關證人當時皆已在筆錄上簽名確認，辯方卻在一年半後才主張不正訊問，且如同「地毯式」不斷申請勘驗，現有申請數量早已超出一般審理庭可負擔範圍。這次再度提出勘驗，並且一直直批檢察官「不正訊問」，卻無法提出「待證事實」，也讓合議庭「一頭霧水」，法官趙書郁更直言辯方理由「過於空泛」。

而辯方律師在庭中，甚至直批檢察官，「不是誘導，是誤導。」並表示檢察官提供大量錯誤的訊息，他們認為檢察官全是「謊言」。讓合議庭再度表示，現在不是檢察官犯罪，在審理檢察官。

檢方拿彩色照片證明疤痕

除勘驗爭議外，檢察官也於庭上直接印出一張剴剴的彩色照片，指出為112年11月劉彩萱傳給陳尚潔的影像，照片中可見剴剴手臂上有疤痕，當場令辯方一度語塞，隨後要求將所有相關照片一併列印。檢察官則回應，相關影像原已存在於卷證資料中。

合議庭隨即當庭勘驗，並逐一播放連3日、共10張劉彩萱帶剴剴出遊後傳送給陳尚潔的照片。畫面中可見不到2歲的剴剴身形瘦小。辯方則表示，照片難以清楚辨識傷痕，且孩子身高明顯抽高，難以從照片中判定遭受虐待。

辯方律師當庭開嗆

對於是否勘驗偵訊畫面，合議庭最終裁定不予勘驗。辯方律師當庭質疑：「我們不解合議庭為什麼認為沒有必要，是在擔心什麼事情？」並指出本案已受到輿論污染，偵查前提不正確，檢察官訊問帶有偏見，陳尚潔早已「社死」，應還她司法公道。

法官則反問，是否主張推翻所有偵訊筆錄？辯方回應「是」。檢察官無奈表示，同意辯方提供完整譯文，取代筆錄，但辯方堅稱無提供譯文義務，且文字無法呈現語氣與動作。讓檢察官最後直言，辯方消耗司法資源，刻意拖延審判庭期。

合議庭最終裁定，案件將於2月23日再度開庭並全日審理。檢察官也當庭向審判長建議，日後如再申請調查證據，應於開庭前兩週提出，以利程序順暢，並盼當日能完成辯論。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

