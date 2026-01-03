律師拍影片教你討回遭詐錢？ 「是AI合成二次詐騙」

遭冒用的律師本人近期親上火線澄清，強調這些影片全數皆為AI合成的假造內容。（圖／東森新聞）





近期社群網路流傳多段影片，畫面中不僅有專業律師現身說法，更聲稱能協助詐騙受害者追回損失，同時語帶玄機地呼籲民眾「千萬別急著報警」。然而，遭冒用的律師本人近期親上火線澄清，強調這些影片全數皆為AI合成的假造內容，目的在於鎖定已受害民眾進行「二次詐騙」。



在這類偽造影片中，AI生成的「假律師」煞有其事地對著鏡頭表示，團隊專門協助受害者追討款項，並要求觀眾若遇到詐騙應直接私訊聯繫。為了取信於人，影片內容更利用心理戰術，勸阻受害者不要前往派出所報案，也不要向親友求助，甚至聲稱覺得自己不會被騙的人可以直接滑掉影片，試圖篩選出防備心較弱的潛在目標。

針對此亂象，遭冒用影像的李育昇律師受訪時嚴正駁斥。他指出，正牌律師絕不會給予民眾錯誤的法律資訊，更不可能要求受害者「不要報案」。李育昇分析，詐騙集團是利用受害者遭騙後急於補救、驚慌失措，甚至帶有悔恨的情緒，利用這種急欲「救回損失」的心態，設局進行二次剝皮。



仔細檢視這些合成影片，雖然運用了AI技術模擬人臉與聲音，但在姓名標示上往往張冠李戴，聲音與表情的連結亦顯得生硬不自然，破綻百出。影片中宣稱受害者再次被騙不是因為笨，而是太想把損失補回來的論調，實則是詐騙集團操控情緒的話術。



目前已有多名律師深受其害，照片與影像遭盜用合成。李育昇警告，此類行為不僅涉及侵害肖像權，利用網路對公眾實施詐騙，更已涉犯刑法加重詐欺等罪責。令人擔憂的是，影片下方留言區仍有不少民眾信以為真，主動留下個人資訊。專家再次呼籲，民眾上網瀏覽影片時應多方查證，切勿輕信宣稱能私下討回詐騙款項的廣告，以免再次落入詐騙圈套。

