律師指「立委擬修法圖利特定組織」 救國團：誤導社會

近日有媒體藉由律師黃帝穎說法，指稱「立委游顥推動黨產條例修法涉嫌圖利救國團」，對此救國團表示，該言論不僅完全缺乏法律基礎，更錯誤引用法條與裁定，恐造成社會大眾重大誤解，事涉立法權、利益衝突迴避法與刑事法規適用，必須回到憲法架構與法律要件才能釐清爭議。

救國團說明，立法委員提出修法案乃憲法明文授權之職權，且修法本質為調整「通案性規範」，適用於所有符合規範之對象，而非針對個人或個案利益的行政介入，若將立法行為比附為《貪污治罪條例》第6條第1項第5款所稱「圖利」，任何關乎產業、工會、社福、農漁等法案都可能被指為圖利，形同全面否定代議政治的運作方式，違反罪刑法定原則、刑法謙抑性與三權分立制度。

救國團表示，黃律師指稱游顥委員因任救國團地方團友會會長即構成利益衝突，明顯不符《公職人員利益衝突迴避法》的構成要件，依該法第3條對「關係人」之定義，必須具備現任負責人、董事、監察人或類似管理層職務，並與該法人具財產利益連結，救國團團友會本質為聯誼性及義務性義工組織，不具法人資產，與救國團財產毫無關係。

救國團強調，游顥並不因修法而獲得任何財產利益，黃律師所指「利益」既無財務對價、亦無職務獲取，根本不符《利益衝突迴避法》第4條所要求的具體利益標準。

救國團補充，立委在國會提出修法乃為履行憲法職權，不涉及行政介入，也不存在「違背法律」的構成要件，將大法庭裁定套用於正常修法程序，是對司法見解的錯誤解讀，更嚴重混淆「違法關說」與「公開立法」的本質差異。

最後，現行行政法院對黨產條例的判決，皆依該條例現行法制作出，然而法界對該法的針對性立法、溯及既往限制人民財產權等問題已爭議多年，立法機關本就有權依《憲法》所保障的正當法律程序原則與法治國原則，透過修法調整法律適用範圍，以避免行政機關對公益團體作不當擴張解釋。

救國團提到，黃帝穎的論述全然偏離法律事實，無論在憲法、行政法、刑法或利益衝突迴避法上皆站不住腳，修法乃是立法院的憲法職權，團友會並非關係人，大法庭裁定不適用於立法行為，行政法院判決亦不影響立法機關調整法制之權限，呼籲社會大眾勿受錯誤資訊誤導。

