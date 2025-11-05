律師揭王子「賣慘三招」！曝范姜彥豐不同意分期原因

娛樂中心／彭淇昀報導

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變延燒，男方指控王子（邱勝翊）介入婚姻，王子昨（4）日也再度發出聲明表示，因協助父親還債無法一次付清賠償金，曾提出分期方案但遭拒。對此，律師王至德在臉書發文指出，律師通常不建議讓委託人接受分期付款，因為許多當事人收了第一期之後，後續就不再履約。

粿粿（左）婚內出軌，王子（右）昨晚發出聲明提到，曾提出分期付清賠償金但遭范姜彥豐（中）拒絕。（圖／翻攝自王子、范姜彥豐、粿粿FB）

王至德表示，原本以為王子會持續低調，沒想到又發出第二篇聲明，「以現在的風向，Threads偏粿粿多一點，Facebook偏范姜多一點，兩邊都在罵王子，就算他的道歉聲明已經盡量低頭了，不過還是被網友挑出骨頭。」他也好奇，「王子現在做什麼事情可以不會被罵？」

針對王子聲明中的內容，王至德也分享幾點看法。首先，他指出，王子提到曾向范姜提出協助家人還債的資料，這在和解過程中並不罕見，「主要就是一個賣慘來降低和解金，不要看賣慘可能是個負面名詞，但通常有用，尤其是真的慘的時候。」

其次，王至德提到分期付款的部分，「這在和解中也常見，不過也很常見的是只繳了一、兩期然後後面就不繳了。」他舉例，有位從事工地小工的當事人月收入不高，卻堅持以每月3萬元條件與被害人和解，結果只付了第一期就中斷。王至德說：「分期付款常常只拿到前面幾期就沒了，甚至一期都沒拿到人就跑了。」因此律師通常會建議，若採分期，應約定「付清後」才撤告或表示原諒，並可增加條款：若有一期未付，則視同全部到期，要求一次清償。

第三，他提到，道歉在和解中也相當常見，「許多案件其實是一方一時不爽，不一定真的是錢的問題。」他舉例，有當事人願意花10萬元律師費提告，但在調解時被告不斷低頭道歉、提出賠償3萬元方案，最後仍獲對方原諒。該名當事人事後坦言，主要是不滿對方態度，「3萬或10萬對他來說沒什麼差別。」

王至德總結道，「其實就算道歉後對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒什麼損失，所以不管三七二十一，先道歉就對了。」

