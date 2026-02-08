律師揭「林宅血案」時間線！曝暗黑真相：計畫犯罪

政治中心／周孟漢報導



改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜甚至失言稱「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，引發全民怒火。對此，經常對時事發表看法的律師李怡貞，還原了當年事發經過時間線，表示「很明顯是計畫性的犯罪」，喊話大眾「請拒看該電影」，甚至憤怒寫下「連電影名稱我都不想」。

律師李怡貞怒轟「計畫性犯罪」！嘆：當時的當權者不願重視

李怡貞律師8日透過臉書粉專，分享了一張媒體製作的「林宅血案」事發經過線性時間軸，表示看完以後發現「很明顯是計畫性的犯罪」，表示當時的當權者不願意重視，時間洗掉跡證，「要還原事實要保護相關人等的衡平考量，事情沒有想像中簡單」。

律師不滿「林宅血案」遭翻拍！揭時間線「明顯是計畫性犯罪」曝當年暗黑真相

「林宅血案」一共造成林家祖孫共3人身亡。（圖／民視新聞網）





批劇組刻意淡化傷痛！李怡貞怒：請拒看該電影

李怡貞接著痛批《世紀血案》劇組、演員，「明明很嚴重的事情，很重大的傷痛，刻意淡化灑鹽巴的行徑，大家冷靜想想緣由」，並在文章最後喊話民眾，「請拒看該電影」，同時憤怒寫下「連電影名稱我都不想」。文章出爐後，網友們也紛紛炮轟「絕不去看，免費贈送也一樣」、「抵制到底，拒看」、「拒看，無腦藝人也不支持」、「洗腦式的顛倒是非、篡改歷史，一向就是共產黨一貫的作風」。

律師不滿「林宅血案」遭翻拍！揭時間線「明顯是計畫性犯罪」曝當年暗黑真相

李怡貞喊話民眾，「請拒看該電影」。（圖／翻攝自臉書粉專《女人大律師李怡貞》）

李千娜發聲道歉 承諾捐出全數片酬

事實上，在李千娜日前談及林宅血案，失言稱「沒那麼嚴重」後，7日她也發出道歉聲明，承諾將把此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，並向林義雄本人、其家人和朋友道歉，坦言自己忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清；至於開拍未獲林義雄同意一事，李千娜則透露，是這幾天經大家查證，她才知道電影未經林義雄本人或家屬同意就開拍，已經違反與公司的合約，但沒有清楚查證、她責無旁貸，也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。





律師不滿「林宅血案」遭翻拍！揭時間線「明顯是計畫性犯罪」曝當年暗黑真相

李千娜日前談及林宅血案，失言稱「沒那麼嚴重」引發全民怒火。（圖／民視新聞、李千娜IG）













