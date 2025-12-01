律師揭「1穿著」認最大咖！網偷諷：習大穿沒人敢嫌

生活中心／饒婉馨報導

有一名律師近日在社群軟體分享過往回憶，他表示「我會依照座位判斷誰是主管，坐中間那個（比較老的，傳產就是這樣）就是key man」，並指出現今時代已大不相同。他說現在則是看穿著來區分，穿正裝打領帶的未必是老闆，反而要注意穿T恤的那位。





律師發文分享，以前跟現在分辨「key man」的差別。（示意圖／翻攝自Unsplash）

律師林智群今（1）日在臉書發文，他分享了自己發現以前和現在的差別，他表示自己年輕時都是看座位分辨誰是老闆「到子公司開會，我會依照座位判斷誰是主管，坐中間那個（比較老的，傳產就是這樣）就是key man」，並說自己現在老了，改看穿著，「整個辦公室裡面都是穿西裝打領帶，只有一個人穿T恤，那個人就是key man」；他最後還特別強調，「總之不要看輕穿T恤的人，他要嘛是工讀生，要嘛就是老闆」。貼文發布後，意外引來廣大網友分享自身相似經驗。

網友的幽默回覆，引來原PO本尊親自回覆。（圖／翻攝自林智群律師（klaw）臉書）





有網友表示，「哈哈，年輕時打工，進別人辦公室也是如此，前排都是西裝，最後一位就是穿T恤， 不知天高地厚，還想這哪位？原來，他就老闆啦！」，大部分網友也說「你說得對，我老闆都短褲，T恤，布鞋」、「年輕時有客戶第一次來拜訪，互換名片時看她的職稱是業務專員，後來較熟後才知道她是六家企業的大老闆」、「以前接過客戶的名片，名片上面很乾淨 只有一個名字，沒有職稱，那個才是最大咖的」、「年輕的時候去拜訪建設公司做生意，我都看哪幾個是穿高爾夫球裝的，他們提出的問題才是問題」。，不過，也有人直言「這真的不適用於外商」，還有網友開玩笑道「習大大穿T恤應該沒有人敢嫌，但牠似乎除了肩挑重物之外沒人看過牠穿T恤兒」，引來原PO回覆「習大打赤膊都沒人敢嗆他」。





