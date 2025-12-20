律師揭6大外遇徵兆！范姜抓包粿粿偷吃 合法看證據免怕妨害秘密

【記者張瑞振／台北報導】專辦離婚案件的美女律師趙國涵上熊熊和黃豪平主持的《戀愛熊天秤》分享經歷；趙國涵提醒現實生活中的外遇多半有跡可循，只是當事人常常「鬼遮眼」，她分享徵信社統計出的6大常見外遇徵兆，包含加班應酬突然變多、開始異常注重外表、手機不離身並更改密碼、拒絕親密接觸、不願共同出席聚會，以及出現不明刷卡消費紀錄。

看到這個排行榜，熊熊認為突然愛打扮其實很難抓，她覺得可以從另一半身上的「味道」去觀察，因為氣味和費洛蒙有關，瑤瑤立刻分享朋友的驚人經驗，曾有閨蜜透露想和男友親密時，竟在對方鬍子上聞到「另一個女生私密處的味道」，讓現場全倒抽一口氣，不敢置信。

對此，趙國涵律師提醒多數外遇證據確實來自手機，但私自偷看手機可能涉及妨害秘密罪，反而讓抓姦的人吃上官司，蒐證關鍵必須符合「公開」或「授權」條件，例如像男星范姜彥豐透過與妻子粿粿共用的iPad同步照片，因具備共同使用權，較不具侵害隱私爭議，熊熊聽完笑說自己不但會看老公手機，甚至還會刪照片，被黃豪平戲稱不僅侵犯隱私還涉嫌滅證。

