律師斜槓歌手獲金曲歌王！蘇明淵專輯靈感從訴訟案件而來 唱盡人生百態

「台語金曲歌王」蘇明淵2025年全新台語專輯《主題歌》已在各大數位音樂平台全面發行，他日前舉辦新專輯聽歌會，現場氣氛輕鬆宛如同學會，並以聊天方式分享創作歷程，笑說像是在聽一位大叔聊音樂與人生。身兼音樂創作者及律師身份的蘇明淵，將家人、朋友，甚至工作時親耳見聞的訴訟事件作為靈感，從跟蹤騷擾案、太太的信仰到遺囑交付、離婚案件等。

蘇明淵全新台語專輯《主題歌》已在各大數位音樂平台全面發行。（圖／蘇明淵提供）

蘇明淵直言，自己長期在律師與音樂兩個身分間拉扯，笑說雖然早已動了不想再當律師的念頭，卻因現實考量仍必須繼續工作，也因此在訴訟案件與人生經驗中，累積了大量真實故事成為了創作靈感。

首波正式亮相的單曲〈辯護〉描寫律師日常，蘇明淵特別找來蛋堡合作，成為聽歌會上的一大亮點。此外，專輯中所收錄的〈金手指〉則源自一位 1949 年來台老兵的遺囑案件。當年老兵年近80終身未婚，只帶著一枚為未婚妻準備卻始終未能送出的戒指走過一生，希望透過遺囑完成心中的遺憾。另一首〈一蕊花〉是一個跟蹤騷擾的故事，被分手的男方因不甘願，天天要求復合並持續跟騷，執著到令人咋舌，甚至在女方住處買下附近住所並搬入。蘇明淵卻刻意不先說明情節，只透過歌詞呈現男子對女孩的愛慕，讓聽眾自行感受其中的不安與矛盾。

而〈走揣〉則來自生活日常，靈感源於太太的信仰，他以玩笑口吻提到太太早年可能被自己「欺負」慣了，後來選擇潛心於宗教，也讓信仰落實在生活細節之中，家裡甚至不能打蚊子、不能殺螞蟻。專輯尾聲〈過去到這馬〉則由蘇明淵與女兒共同完成，延續上一張作品寫給女兒的歌曲，成為父女之間的續篇。他坦言，能透過音樂修補過往無法陪伴的遺憾，對自己而言別具意義。有趣的是，女兒也在分享時提到，製作人希望她在演唱時能再「兇」一點，並笑說那是製作人的要求，不是故意對爸爸發脾氣。





