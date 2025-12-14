律師曝「二大憲政條件」：卓榮泰比郝柏村更有不副署正當性

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨在立法院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，近日又聯手停砍年金，據傳府院高層拍板將以「不副署、不公布」處理。律師黃帝穎今（15）日曝二大憲政條件，證明行政院長卓榮泰比前行政院長郝柏村更有不副署正當性。

黃帝穎以「郝柏村的不副署更證明卓榮泰不副署違憲惡法有高度憲法正當性 舉輕明重法理」為題發文表示，1991年前行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例。

二大憲政條件證明卓榮泰比郝柏村更有不副署正當性

1.郝柏村不副署合憲的人事案凸顯卓榮泰不副署違憲惡法更具憲法正當性

廣告 廣告

黃帝穎提到，1991年郝柏村不副署人事案，人事案本質沒有違憲問題，閣揆郝柏村都有權「不副署」了，則今日閣揆卓榮泰面對違法違憲爭議的財劃法，當然更有不副署的憲政條件。

2.郝柏村當年大法官功能正常凸顯卓榮泰在憲法法庭被癱瘓下的不副署更有必要

黃帝穎指出，1991年郝柏村不副署，當年大法官沒有被癱瘓，在大法官功能正常，且人事案沒有違憲疑慮，閣揆郝柏村都有權「不副署」了，如今憲法法庭被癱瘓，閣揆又面對違憲惡法，依據「舉輕明重法理」，閣揆卓榮泰當然更有「不副署」的憲法必要。

什麼是舉輕明重法理？黃帝穎強調，簡單比喻，人輕微感冒可以看醫生，那嚴重肺炎就更有看醫生的必要。郝柏村當年對合憲的人事案很「感冒」，可以行使「不副署」權，如今台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，而且立院違反「程序正義」通過違憲惡法，這不只如嚴重肺炎，當然更有「不副署」守護民主憲政的必要。

更多三立新聞網報導

拋成立「黃復興國防安全智庫」 郝龍斌：捍衛中華民國、反對台獨

最懂蔣介石的侍衛長晚年驚爆：蔣公一生最大錯誤，就是接受雅爾達協定！

中共九三大閱兵！郝龍斌曝「父親堅決不參與」：抗戰真相不容抹滅

八年抗戰時他們在幹嘛？99歲老兵痛批共產黨：趁國軍陣亡時搜刮武器

