律師曝一畫面：蕭美琴證明，只有用「台灣」，才能走出去

副總統蕭美琴7日赴歐洲議會發表演說，創台灣副元首出訪非邦交國首例，相關話題延燒。林智群律師說，前總統蔡英文、蕭美琴證明了，用「台灣」也能走出去，只有用「台灣」，才能走出去。

蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日下午現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。

蕭美琴說，台灣不孤單，因為我們有愈來愈多理念相近的夥伴同行；而我們會繼續以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意、和民主的力量。

林佳龍表示，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。他相信，在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

民進黨立委王定宇說，副總統蕭美琴現身歐洲議會在IPAC峰會發表專題演說，這是史上首次有台灣現任副總統現身歐洲議會！面對外有中國的打壓封鎖，內有中共協作者扯後腿，台灣的外交是非常辛苦，能有這樣重大的突破，非常值得肯定外交部和總統府的努力！

林智群律師則貼出一張圖指出，副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說。外交部長林佳龍現在把歐洲當廚房在走。這在馬總統時代，是不可想像的！歐洲議會只認「台灣」。

林智群律師還說，馬總統時代，所謂的「走出去」，是被中國牽著狗鏈走出去。蔡英文、蕭美琴證明了，用「台灣」也能走出去，只有用「台灣」，才能走出去。

PTT創世神杜奕瑾則表示，是不是外交突破我們看一下外面怎麼說？路透社與官方媒體身分：「突破性澳洲之行」，因為沒有辦法誤導「沒有一人」，現在網路上呼應中國協同團體洗風向的方法是。「這是台灣自己辦的活動。」、「建交了再說」。

