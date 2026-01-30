律師林沄蓁求償呂秋遠成功 步出法院「破涕為笑」：女性勞工的勝利

即時中心／林韋慈報導

今（30）日台北地方法院就林沄蓁控告呂秋遠一案作出判決，裁定呂須賠償林女新台幣60萬元。判決出爐後，林沄蓁步出台北地院，情緒激動、數度哽咽，並分享這段漫長訴訟的心情。

林沄蓁於2023年間至呂秋遠經營的「宇達經貿法律事務所」實習，雙方其後發展為戀人關係並懷孕。林女主張，呂秋遠對她軟硬兼施要求墮胎，並以工作作為要脅，最終將她解雇。她認為自身的工作權、生育自主權及人格權遭到侵害，遂向呂秋遠及宇達法律事務所求償150萬元。

對於判決結果，林沄蓁表示：「這不是我一個人的勝利，而是所有女性勞工的勝利。」她希望透過自己的案例，鼓勵曾遭受或正在遭受懷孕歧視的女性，能夠勇敢站出來，為自己發聲、爭取應有的權益。

她也坦言，訴訟過程十分艱辛，對方採取「地毯式」的訴訟策略，將黑的說成白的，讓她身心俱疲。由於案件全由她自行處理，她必須一再檢視對方提出的指控與答辯，經常邊寫書狀邊落淚，「那是一個非常痛苦的過程」，但她也感謝法官能夠看見真相。至於是否就60萬元的賠償金額提出上訴，林沄蓁表示，仍會再審慎思考。

