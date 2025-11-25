律師歌手成金曲歌王 錄音現場開「辯論會」氣氛緊張

金曲台語歌王蘇明淵擁有律師身分。（蘇明淵提供）

金曲台語歌王蘇明淵將於2025年底推出全新專輯《主題歌》，首波主打〈辯護〉邀來金曲華語歌王蛋堡合作，創造金曲史上首度「台語歌王 × 華語歌王」的組合。蘇明淵說：「〈辯護〉不只是律師替當事人辯護的故事，更是關於被誤解、被標籤的人如何在社會裡為自己發聲。蛋堡的參與讓這首歌在批判與自省之間找到一個平衡。」

律師歌手蘇明淵提及〈辯護〉創作靈感，來自律師職涯的日常觀察：「法庭上有攻防，音樂裡也有辯護。」他與爵士藍調吉他手張志宇與蛋堡共同製作，蘇明淵笑說：「我知道蛋堡是我台南一中的學弟，又非常喜歡他的作品。其實有點緊張，怕被打槍。沒想到他聽了〈辯護〉的demo後，不只答應，還親自參與詞曲創作。」蛋堡回憶說：「那時候學長傳給我一個demo，我先用取樣的方式做出我想的編曲節奏，再自己加上rap，做出一個版本。我當時堅持自己的段落要有嘻哈感，對節奏吹毛求疵，結果學長笑著說：『乾脆讓你一起當製作人好了』。」意外促成合作。

廣告 廣告

有趣的是錄音現場的氣氛就像一場辯論會，蘇明淵、蛋堡、張志宇三人皆出身名校，兩位台南一中校友與一位台中一中畢業生。錄音間除了音樂討論，還因「哪間才是一中正宗」而引發幽默攻防，最後不意外的以「台南一中兩票勝出」收場。

更多中時新聞網報導

李安讚《左撇子女孩》看好葉子綺成影后

翁倩玉驚喜遇見15歲自己

強度夠不夠 至少微喘微汗