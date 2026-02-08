律師歌王痛斥《世紀血案》消費真相 欠缺尊重：對當事人二次傷害

蘇明淵透過社群表達自己的想法。翻攝蘇明淵臉書

改編自林宅血案的電影《世紀血案》爭議延燒，二屆金曲台語歌王、同時也是執業28年的資深律師蘇明淵今（8日）發聲抨擊，直言該片在處理如此嚴肅且深具創傷的歷史事件時，顯然缺乏應有的專業與尊重，「不僅是對當事人的二次傷害，更是對這段神聖民主史的輕慢。」強調「真相不容消費，我們無法容許這部電影阻礙我們守護正義的那道光。」

身兼律師與音樂人的蘇明淵，今以《在正義的路上——從那道四十六年前鑿進台灣民主深處的傷痕談起》為題，在社群平台長文分享心聲。他回憶，自己小學時正值美麗島事件爆發，當年懵懂無知的他曾跟著電視新聞喊著「把他們抓起來」，卻被父親當場斥責：「你懂什麼，他們又不是壞人！」那一刻的震撼與困惑，成為他理解台灣民主傷痕的起點。

林家血案是台灣長達46年的傷痛

直到高中時，他翻閱父親私藏的黨外雜誌，才逐漸明白威權統治下的真相。他形容，那些泛黃文字裡記錄著民主前輩「捨我其誰」的犧牲精神，明知可能面對黑牢與斷頭台，仍選擇挺身而出，為台灣撐開自由的縫隙。也正是在那樣的歷史脈絡下，林義雄一家遭遇血案，成為台灣社會長達46年難以癒合的集體創痛。

蘇明淵指出，近年隨著轉型正義推動，包括促轉會與監察院陸續發布調查報告，揭露當年情治系統監控與政治干預的制度性問題，社會終於有機會直面歷史、還原真相。他認為，這些努力正是為了給受害者交代，也為了撫平傷口，「而不是讓創作隨意消費傷痛」。

追求正義不容許模糊真相

談到自己的人生選擇，蘇明淵感性提及，當年從父親收藏的美麗島辯護律師團合照中，看見法律人挺身對抗威權的身影，讓「法律人守望公義」的使命在心中扎根，最終引領他走上律師之路。

如今同時站在法袍與舞台之上，他強調，無論是創作或公共討論，都必須對歷史負責，「這不只是職業，更是良知。」並再次呼籲，歷史傷痕需要真誠面對，而非戲劇化消費，「在追求正義的路上，我們不能讓任何人模糊真相。」

《世紀血案》爭議不斷。李鍾泉攝



