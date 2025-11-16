律師涉偽造遺囑詐獨居老人遺產逾一億 一審判25年 二審求交保遭駁
律師蔡鴻燊涉嫌與土地業者合作偽造遺囑，詐得多名獨居老人遺產逾一億元，一審遭判25年徒刑，案經上訴，二審由高院審理中。蔡鴻燊二審期間主張患病、家人因素等理由，聲請具保停止羈押，其羈押期將在18日屆滿，高院日前駁回聲請，裁定自19日起延押2個月。
依據一審台北地院判決書，土地業者蔡尚岳於民國110年4、5月間從新北市前里長鄧長安、許政鎧處得知，里上過世的獨居老人遺產無人辦理繼承，於同年8月起以偽造遺囑方式，詐得獨居老人遺留的存款與不動產。
蔡尚岳為詐取更多獨居老人遺產，找友人王煜堤等人加入，以台北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊為案源，涉嫌行賄台北市員警駱勁達、新北地方法院書記官游立綸及戶政人員葉濬誼，以確認獨居老人戶籍資料，經實地勘察獨居老人不動產，篩選出詐騙目標。
蔡尚岳等人選定目標後，安排可配合擔任代筆遺囑的假受遺贈人、假見證人，並涉嫌勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊，由蔡鴻燊完成代筆遺囑聲明書認證，藉此辦理不動產所有權移轉登記、提領存款，取得獨居老人遺產。
一審台北地院7月間判處蔡尚岳14年徒刑、蔡鴻燊25年徒刑，同案多數被告均判有罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。
二審期間，蔡鴻燊主張，因患病長期服藥控制，每月藥價至少1萬元以上，不可能不利用健保來維持個人基本生活，且他與70歲的年邁父母感情極佳，他沒有背棄人倫、不顧父母而逃亡的可能及必要，他羈押至今將近1年4個月，聲請具保停止羈押。
二審合議庭審酌，蔡鴻燊的羈押期將在18日期滿，10日召開訊問庭，聽取檢、辯及蔡鴻燊意見。
二審認定，蔡鴻燊並不符「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的法定停止羈押事由。此外，被告羈押的執行，是為確保國家司法權對犯罪的追訴處罰及保障社會安寧秩序而採取的必要手段，與被告家庭生活圓滿，難免衝突，無法兩全，蔡鴻燊主張的家人因素等情形，也不是合法停止羈押事由。
二審14日駁回本件聲請，並裁定蔡鴻燊19日起延長羈押2個月，可抗告。
其他人也在看
律師涉詐獨居老人遺產一審判25年 二審求交保遭駁
（中央社記者劉世怡台北16日電）律師蔡鴻燊涉與業者偽造遺囑，詐騙獨居老人遺產逾1億元，一審判刑25年，上訴二審由高院審理中。蔡以患病等理由聲請具保停止羈押，高院日前駁回聲請，另裁定延押2個月。中央社 ・ 19 小時前
安心亞「衝動派」用盡吃奶力氣 肘擊翁倩玉鼻血直流被嚇傻
安心亞在《陽光女子合唱團》中因為不小心走私了一批電器而被判刑，她跟導演林孝謙討論後，決定賦予這個角色一個獨特的魅力。安心亞說：「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本。所以情緒、眼神、動作都比現實的更大、更快、更直覺。」為呈現角色張力，她刻意把表演節奏加...CTWANT ・ 13 小時前
翁倩玉意外被肘擊噴鼻血 「兇手」安心亞嚇哭：要退出演藝圈了嗎
【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼緯來新聞網 ・ 19 小時前
國道1號凌晨驚魂！失控自撞翻覆釀1死5傷 19歲乘客被甩出車外亡
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導國道1號雲林虎尾路段今（16）日清晨5時30分發生追撞事故。19歲蔡姓男子駕駛自小客車自撞外側護欄翻覆，導致車內一名乘...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
空勤總隊黑鷹訂118年進駐松山 提升北部救援量能
（中央社記者黃麗芸台北16日電）空中勤務總隊今天表示，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，目前新建工程進度已達41%，預計118年竣工啟用，屆時黑鷹直升機將進駐松山機場，大幅提升北部地區空中救援量能。中央社 ・ 19 小時前
正濱漁港吊桿砸店！ 彩繪屋賞景第一排毀
基隆正濱漁港一間燒烤店深夜遭漁船巨大吊桿砸中，屋簷塌陷、窗框變形，原本可欣賞彩繪屋美景的第一排內用區暫時無法使用，店家只能改為外帶。事故疑因吊桿基座鬆動，加上連日強風豪雨導致傾斜倒塌。幸未造成人員傷亡，但已嚴重影響店家，只盼盡快修復。遊客則憂心吊桿若再遭強風吹襲，恐有斷裂危險！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 19 小時前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 1 天前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 17 小時前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 20 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背
台中市龍井區龍井圖書館今日（11/16）中午12時36分發生一起毒蛇咬人事件，一名41歲女子在一樓書暴閱覽區看書時，突然遭一條長約30公分的眼鏡蛇猛咬右腳背，台中市消防局獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人前往，並同步通知農業局廠商進行捕蛇作業，並將女子送往台中榮總，目前生命徵象穩定，並已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。太報 ・ 17 小時前
出沒高雄！ 賣國旗詐騙再現 俄男持觀光簽證賺錢遭遣返
高雄出現假冒聾啞人士詐騙！一名俄羅斯籍男子持觀光簽證來台，在飲料店外及民宅內兜售自製的「我愛台灣」國旗，每面售價100元，宣稱自己是聽障人士需要旅費贊助，由於違反簽證規定從事營利活動，這名俄羅斯籍男子將被驅逐出境，並面臨3至5年的來台管制。警方提醒民眾提高警覺，勿因同情心而上當受騙！TVBS新聞網 ・ 1 天前