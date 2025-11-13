律師涉勾結黑幫詐團洩密 北檢令30萬交保

（中央社記者劉世怡台北13日電）檢警獲報，3名律師為竹聯幫弘仁會陳姓成員為首的假投資詐欺集團辯護，涉洩密給其他共犯，諭令3人交保。檢方再查出孫姓律師也涉洩密，昨拘提到案，北檢深夜諭令30萬元交保。

檢警獲報，以竹聯幫弘仁會陳姓成員為首的投資詐欺集團水房於民國110年4月間至今，透過網路廣告誘騙投資高報酬，已知被害人超過120人，詐騙受害金額逾新台幣3.5億元。

檢警另查出，此假投資詐欺集團的鄭姓律師與單姓、秦姓律師分工合作，涉嫌在陪同車手偵訊時，利用通訊軟體拍攝筆錄，並傳給詐欺集團上層，或於利用律見羈押禁見的車手時，將其供詞內容洩密給詐欺集團共犯。

檢警今年9月間發動搜索並拘提鄭姓等3名律師，北檢檢察官複訊後，諭令3人各以新台幣200萬元、80萬元、50萬元交保。

檢警經分析卷證後，近期查出孫姓律師也涉犯洩密罪，昨天發動搜索並拘提到案。孫男經警詢後，移送北檢複訊。（編輯：方沛清）1141113