律師涉詐獨居老人遺產一審判25年 二審求交保遭駁
（中央社記者劉世怡台北16日電）律師蔡鴻燊涉與業者偽造遺囑，詐騙獨居老人遺產逾1億元，一審判刑25年，上訴二審由高院審理中。蔡以患病等理由聲請具保停止羈押，高院日前駁回聲請，另裁定延押2個月。
依據一審台北地院判決書，土地業者蔡尚岳於民國110年4、5月間從新北市前里長鄧長安、許政鎧處得知，里上過世的獨居老人遺產無人辦理繼承，於同年8月起以偽造遺囑方式，詐得獨居老人遺留的存款與不動產。
蔡尚岳為詐取更多獨居老人遺產，找友人王煜堤等人加入，以台北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊為案源，涉嫌行賄台北市員警駱勁達、新北地方法院書記官游立綸及戶政人員葉濬誼，以確認獨居老人戶籍資料，經實地勘察獨居老人不動產，篩選出詐騙目標。
蔡尚岳等人選定目標後，安排可配合擔任代筆遺囑的假受遺贈人、假見證人，並涉嫌勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊，由蔡鴻燊完成代筆遺囑聲明書認證，藉此辦理不動產所有權移轉登記、提領存款，取得獨居老人遺產。
一審台北地院7月間判處蔡尚岳14年徒刑、蔡鴻燊25年徒刑，同案多數被告均判有罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。
二審期間，蔡鴻燊主張，因患病而長期服藥控制，每月藥價至少1萬元以上，不可能不利用健保來維持個人基本生活，而且他與70歲的年邁父母感情極佳，他沒有背棄人倫、不顧父母而逃亡的可能及必要，他羈押至今將近1年4個月，聲請具保停止羈押。
二審合議庭審酌，蔡鴻燊的羈押期將在18日期滿，10日召開訊問庭，聽取檢、辯及蔡鴻燊意見。
二審認定，蔡鴻燊並不符「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的法定停止羈押事由。此外，被告羈押的執行，是為確保國家司法權對犯罪的追訴處罰及保障社會安寧秩序而採取的必要手段，與被告家庭生活圓滿，難免衝突，無法兩全，蔡鴻燊主張的家人因素等情形，也不是合法停止羈押事由。
二審14日駁回本件聲請，並裁定蔡鴻燊19日起延長羈押2個月，可抗告。（編輯：蕭博文）1141116
其他人也在看
華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法
鑽石吧華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的商用卡車修車厰，日前遭突襲。十多武裝警察和直升機在將近兩個小時中，將現場六員工和卡車司...世界日報World Journal ・ 19 小時前
因藏槍罪服刑 川普二度赦免國會暴亂罪犯
總統川普1月重返白宮後全面赦免2021年1月6日參與國會暴亂的罪犯，包括極右民兵組織成員威爾遜(Dan Wilson)，...世界日報World Journal ・ 19 小時前
影/台中充氣城堡突坍塌釀1傷 家長嚇：如絕命終結站
台中西屯區安和公園昨(15日)舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，卻發生可怕意外，充氣城堡溜滑梯突然洩氣坍塌，當時多名孩童還在上面玩耍，家長嚇壞立刻抱孩子驚逃，其中有一名孩童右腳輕微擦傷。中天新聞網 ・ 19 小時前
苗栗女童遭虐傳聞延燒 縣府深夜闢謠 鍾東錦：錯假訊息已重創六口之家
網路社群Threads日前流傳1則貼文，指苗栗縣某國小1年級女童長期遭繼母虐待，社工卻消極處置，甚至讓孩子在外深夜遊蕩後又被送返原家庭，引發大量網友撻伐；對此，縣政府昨天深夜緊急澄清，表示貼文內容與實際狀況不符，絕無「社工失能」狀況；縣長鍾東錦在臉書感嘆，「網路制裁」壓垮了1個努力在生活縫隙中求生的重組家庭。鏡報 ・ 19 小時前
新北市第11屆工安盃今晨登場 3000大小市民起跑 追求健康樂活
記者黃秋儒／新北報導 新北市勞工局主辦的「第11屆工安盃路跑」，今（15）日早上在華…中華日報 ・ 1 天前
安心亞「衝動派」用盡吃奶力氣 肘擊翁倩玉鼻血直流被嚇傻
安心亞在《陽光女子合唱團》中因為不小心走私了一批電器而被判刑，她跟導演林孝謙討論後，決定賦予這個角色一個獨特的魅力。安心亞說：「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本。所以情緒、眼神、動作都比現實的更大、更快、更直覺。」為呈現角色張力，她刻意把表演節奏加...CTWANT ・ 13 小時前
台北好天氣（2） (圖)
氣象署表示，16日迎風面水氣增加，大台北、花東地區及恆春半島零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，西半部高溫約攝氏27至30度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。陽光探頭，民眾在關渡騎自行車。中央社 ・ 22 小時前
全程公開！ 黃國昌曝下周正式與鄭麗文會面
民眾黨主席黃國昌今天（16日）表示，跟國民黨主席鄭麗文的會面下周正式舉行，雙方黨務主管已經溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。 黃國昌今天出席民眾黨「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實中廣新聞網 ・ 22 小時前
羅智強指欺負陸配還求保護 沈伯洋留言「笑死」：看不懂中文要問喔
國民黨立委羅智強今（16日）表示，「欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？」綠委沈伯洋怒批，羅智強水準低，選不上黨主席果然有原因。羅再發文，批沈和聯電創辦人曹興誠無差別罷免藍委，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？現在求韓國瑜、羅智強保護，會不會太可笑？沈則留言，「我根本沒找過你們保護好不好？看不懂中文要問喔。」太報 ・ 19 小時前
11/21營養講座 教大家遠離骨質疏鬆和肌少症
金山灣區媽媽教室11月21日舉辦營養講座，邀請持有加州營養師蕭智綺，教導大家如何健康吃、改進飲食營養，遠離骨質疏鬆和肌少...世界日報World Journal ・ 22 小時前
剛送走2俄羅斯乞討男…又傳外籍男遊高雄「賣愛台灣國旗」慘踢鐵板
近日2名俄羅斯籍男子，佯稱為了治療脫臼手臂，想要籌措醫療費到越南去治療；在台灣街頭「巡迴乞討」到高雄遭移民署依法驅逐出境；未料，近日又有外籍男子兜售自製「愛台灣國旗」，因行為與入境許可活動不符，轄區警方獲報，將人移請高雄市專勤隊依權責處置。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
神片瘋傳！iPhone暗藏「出軌留言區」功能 網紅公開抓偷吃新招
另一半的訊息欄中規中矩是否就代表他們是清白的乖寶寶？別太傻太天真了！澳洲網紅絲凱（Skye Wheatley）最近在TikTok上分享了一支「抓猴」神片，讓無數心懷疑慮的網友瞬間瘋掉，她揭露了iPhone「訊息」App內建的一項隱藏功能，能讓你看到「近期刪除的對話紀錄」，這個小技巧立刻在社群媒體上引發了病毒式傳播，大家躍躍欲試想一探究竟。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
竹縣兒童人權闖關嘉年華會 數百名大小朋友趁好天氣同樂
迎接11月20日的國際兒童人權日，新竹縣今天下午在縣府前廣場舉辦「兒權up幸福up親子闖關嘉年華活動」，吸引數百名大小朋友趁著天氣變冷前的難得午後陽光出門同樂。縣府社會處長陳欣怡說，這個活動是他們跟財團法人人本教育文教基金會攜手合辦的，希望透過這樣的輕鬆時光，吸引大家一起重視、認識、且一起來實踐兒童自由時報 ・ 17 小時前
「護理女神」謝侑芯大馬殞命 遺體今領出火化「解剖報告未出爐」
網路上擁有50萬粉絲的台灣網紅「護理女神」謝侑芯，10月22日被發現在馬來西亞吉隆坡一處高級豪華酒店房間浴缸身亡，更牽扯出大馬歌手黃明志也在房內，甚至搜出毒品等違禁品。黃明志遭調查收押，但日前遭暫時獲得交保至11月26日。至於死亡已經將近一個月的謝侑芯，今天（11／16）傳出遺體已由家屬領回，並且迅速火化，骨灰將運回台灣。太報 ・ 19 小時前
中國漁船台北港外海失火 海巡新竹艦消防水柱滅火人道救援
昨天下午4時許，海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火求救，新竹艦第一時間趕赴現場啟動滅火救援，成功協助15名中國籍船員安全撤離。海巡署指出，昨日中國共（機）艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，海巡署也陸續偵獲中國漁船接近我國西北海域自由時報 ・ 18 小時前
翁倩玉意外被肘擊噴鼻血 「兇手」安心亞嚇哭：要退出演藝圈了嗎
【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼緯來新聞網 ・ 20 小時前
別讓冬令進補掏空錢包！ 雲林酒駕死傷404人 警啟動強力取締
氣溫逐漸轉涼，部分國人喜愛此時食用含酒精食品或飲料進補，暖暖身子。雲林縣警局今（16）日公布，1至10月酒駕死傷人數404人，較去年同期相較增加28人，鑑於近日冬令進補、尾牙季將至，將強化取締酒駕執法，呼籲民眾勿酒後駕車。縣警局指出，今年1至10月取締酒駕件數共計1334件，與去年同期比較取締件數增自由時報 ・ 18 小時前
不一樣就是力量 20歲女大生面對顏面腫瘤活出自信
（中央社記者趙麗妍台中16日電）20歲女大生施羽桂因先天神經纖維瘤，國中時右半臉長出腫瘤，一度陷入自卑，至今歷經4次手術；後來施羽桂接觸其他病友，相互分享經驗，她表示，接受自己的不一樣，世界變得更開闊。中央社 ・ 16 小時前
《電纜股》華新 作帳行情可期
【時報-台北電】華新（1605）市場預期華新集團將啟動第四季作帳行情，近期股價表現活潑。14日遭外資大砍28,857張，自營商及投信也賣出，三大法人合計賣超33,429張，成交總量達341,244張，終場下跌1.65元而以32.80元收盤。惟短、中及長線技術線型，仍維持向上趨勢。 受惠於台電強韌電網計畫持續釋單，華新預估第四季線纜事業與第三季相當，不銹鋼事業第三季虧損而造成本業罕見出現赤字，憑藉投資華新科、華邦電及東元等不具控制權公司獲利、股票上漲等業外收益近12億元挹注，第三季EPS為0.23元；前三季EPS為0.52元。(新聞來源 : 工商時報一沈美幸)時報資訊 ・ 17 小時前
內湖警匪追逐！毒男持刀衝撞 棄車逃逸遭逮
內湖警匪追逐！毒男持刀衝撞 棄車逃逸遭逮EBC東森新聞 ・ 16 小時前