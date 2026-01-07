律師潮1／錄取率創新高讓律師公會不爽 學者籲：強化進修比限制人數重要

114年度律師考試錄取人數一舉衝上1,042人，首度突破千人大關，創下律師考試歷史新高。（圖／報系資料照）

去（114）年度律師錄取人數首度破千，在法界掀起激烈討論。全國律師聯合會抗議錄取名額過多，造成市場供需失衡，卻遭不少考生及法界人士打臉，直言「律師公會很多檯面上人物就是當初提高錄取率後上榜的！」有學者直言，律師專業可廣泛運用於各行各業；與其限制門檻，不如強化進修義務、提升整體專業水準，才能回應社會期待。

考選部日前對114年專門職業及技術人員高等考試律師二試放榜，錄取人數達1,042人，刷新律師考試歷史新高紀錄。全國律師聯合會（全律會）去年12月29日發布聲明，批評考選部、法務部及教育部長期未調整律師教考訓制度，造成考訓銜接斷層。錄取人數大幅增加恐衝擊市場，非本科系只要修滿20學分即可報考，門檻也過低。

全國律師聯合會發表聲明表達不滿，批評考訓制度失衡、錄取名額過高衝擊律師市場，並要求主管機關啟動修法機制。（圖／翻攝自臉書）

然而，律師公會的聲明卻也引來不少業界人士反彈。有法界人士私下表示，以前律師錄取率很低，目前律師公會很多檯面上人物就是當初提高錄取率後上榜的，如今卻主張再度限縮名額，「是否對後進世代公平，值得檢視。」

一位不具名應屆考生指出，名額增加對考生而言本屬正向發展，取得律師資格後能否站穩腳步，仍取決於個人能力與努力，「受訓與就業本來就是各憑本事」。他進一步表示，即便非本科系，考生往往需投入三至四年時間修習學分、準備考試，如今卻出現「刪除學分班」的討論，讓人感覺制度標準反覆，長期努力彷彿一夕被否定，對認真準備者並不公平。

該考生提到，他目前就經常在社團為民眾做法律服務，台灣並未強制民眾聘請律師，多數民眾遇到法律糾紛，仍會先自行到法院提告或應訴，是否真的「人人都會請律師」就值得打一個大問號；甚至許多民眾都沒有「請律師」的概念，市場需求是否真如外界所稱般飽和，仍有討論空間。

學者指出，律師人數多寡並非問題，與其限制門檻不如強化進修，排除不良律師，提升整體水準。圖為上百位律師上街遊行。（示意圖／報系資料照）

此外，並非具律師資格一定要執業，警政署廉政專員吳偉豪就是一例，他多年前考取律師資格後進入政府機關工作，並未投入實務執業。他指出，專門職業及技術人員考試本質是「資格考」，並非就業保證。「即便錄取人數增加，也不代表所有人都會執業，因為律師實務訓練期間需留職停薪，對部分考生仍是現實考量。」

吳偉豪強調，取得資格代表具備一定程度的法律專業，無論是否執業，皆可在其他機關或職場中加以運用。「資格只是進入市場的門檻，並不保證就業，反而增加律師間的競爭；對民眾而言，更多選擇也能促使法律服務品質提升。」

國立政治大學法學院教授姜世明直言，律師人數多寡本身並非問題。他以國際比較說明，德國人口約8,300萬，登錄執業律師約16萬5千人，每年約有一萬多名考生通過第二次國家考試取得資格；美國人口超過2億，律師人數約130萬，律師密度甚至高於德國，「在街上丟一塊石頭，就可能砸到一個律師。」

姜世明指出，美國律師不僅侷限於訴訟市場，而是廣泛分布於各行各業，是健康法治社會的表現，而非制度失敗。因此台灣與其限制入門門檻，不如強化進修義務，對違反者加重處罰並予以淘汰，同時排除品格不良律師，才能提升整體專業水準。至於錄取率設計，他建議維持第一試錄取三分之一，第二試錄取率調整為五分之一至三分之一，再搭配專業科目400分以上的限制，便可在人數與專業品質間取得彈性平衡。

對此，考選部表示，現行律師考試及格人數按應考人第二試成績高低順序，分別以各選試科目（智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法）全程到考人數前百分之三十三為及格。律師考試及格人數是反映報考律師人數，114年律師考試第二試報名人數為3,472人。至於律師的主管機關法務部則表示，尊重考選部權責。

