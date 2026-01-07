律師潮2／律師二試全面電腦化今年上路 考生憂心配套措施不完善

律師二試今年全面改為電腦化作答，考生對尚未公告的配套措施感到不安，憂心新制度可能帶來不確定影響。（圖／AI生成圖）

在律師考試錄取率連年攀升、制度爭議未歇之際，律師考試也將迎來重大變革。自今（115）年起，律師考試第二試將全面改採電腦化測驗。此舉被視為順應數位化時代的必要轉型，但也引發考生與實務界對公平性、防弊與設備穩定度等問題的憂慮，呼籲盡速完善配套措施，給考生一個公平的考試環境。

依現行制度，考試分為一試與二試，兩試皆為筆試。第一試為選擇題，考科包括綜合法學（一）、（二）；第二試則為申論題，涵蓋公法、民事法、刑事法、商事法、國文等核心科目，也被視為關鍵關卡。考選部於去（114）年8月公告，為因應數位化時代為國取材的考試趨勢，將擴大推動電腦化測驗，司法官與律師第二試皆納入改革範圍，除原有台北、高雄考區外，並增設台中考區，以分散考場壓力。

不過，二試全面改為電腦作答，並非全然被視為進步。有業界人士指出，雖然現在3C產品已高度普及，但不同考生間仍存在因貧富差距，而導致的使用頻率與熟悉度的落差，尤其是打字速度、鍵盤操作習慣，都將成為實質影響作答表現的關鍵因素；另外，若考場的電腦鍵盤設備不靈敏，對長時間申論作答的考生而言，無異於額外的心理與體力消耗。

考生指出，雖然電腦測驗可隨時修改答案，但相比傳統紙筆作答仍存在更多不確定性，尤其是設備或網路突發狀況主管機關如何應對。（圖／報系資料照）

一位應屆考生坦言，對電腦作答「喜憂參半」。他認為，電腦作答的最大優點在於可以即時修改內容、調整結構；但壞處就是有很大的不確定性，若電腦鍵盤不是統一規格、網路是否敏捷、防弊機制是否完善，甚至機器或系統異常等意外出現，國家是否能及時補救都非常關鍵。「而目前相關作答細則與配套仍未完整公告，也讓不少準備的考生感到焦慮。」

一位已執業律師從實務與備考角度分析，國考改採電腦作答，意味著考生必須提前培養打字速度，快捷鍵使用、基本排版與標點符號等文書能力。「對多數年輕考生而言或許不難，但若有年紀稍長、跨考或在職準備的考生來說，無疑是學科與工具雙重壓力。

具有律師資格的警政署廉政專員吳偉豪持相對肯定態度。他指出，以電腦打字確實比較符合實務上操作，目前各機關包括法院、公部門等都是用電腦打字，很少用手寫，因此電腦測驗確實可以較好銜接未來工作使用。不過，畢竟是新的政策，在防弊等方面會不會難以預防，還需政府做研擬。

考選部回應考生與法界的憂慮，指出相關配套措施與模擬網站將於3月上線，以協助考生熟悉電腦化作答流程。（圖／本刊攝影組）

據了解，考選部預計於3月統一公告作答注意事項、模擬作答網站及相關配套，並規劃提供對電腦考試「確有困難」的考生申請替代措施。然而，在考生人數逐年增加、單次考試動輒上千人同時應試的情況下，防弊、設備規格統一與突發狀況應變機制，仍是各界關注焦點。

對此，考選部表示，為周妥司法官、律師考試第二試電腦化測驗作答公平性、系統穩定性及考生操作便利性，部裡刻正研議試題與法條呈現方式、中文輸入法種類、作答注意事項、申論式試題線上作答介面優化及網路與電力備援性等議題，相關配套措施及模擬作答網站預定於115年3月公告。

