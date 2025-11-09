律師爆外配年收入驚人 勸台灣年輕人：沒理由覺得自己不行

林智群律師分享自己一個客戶是外配，聽到對方年收入連他都嚇一跳。（示意圖／侯世駿攝）

近年來台灣除了越來越多移工，也有不少嫁來台灣的東南亞外籍配偶，為了幫助家裡經濟會外出工作，還有一名越式洗髮店負責人因為在台北市坐擁3間房引發討論。知名律師林智群看到此消息，也分享遇過一名外配客戶，在庭上聽到對方年收入也嚇一大跳，又想到一些年輕人總抱怨大環境，不禁感嘆「台灣人沒理由覺得自己不行」。

林智群律師昨（8）日在臉書粉絲專頁「林智群律師（klaw）」發文，分享一名越南外籍配偶嫁來台灣10年，期間努力賺錢竟成功在台北市買了3間房，如今當包租婆、每個月收租15萬元的訊息。對此，林智群律師透露，他有一個客戶是外配，形容對方真的刻苦耐勞，賺錢就像不要命一樣。

在開庭時法官詢問外配客戶的年收入，她講出來的數字連身為律師的他都嚇了一大跳。而林智群說，有時候他看到一些年輕人說政府不幫他們，抱怨大環境的情形，他不禁會想到，「如果外配在台灣人生地不熟，語言沒有很通，都可以努力闖出一片天」，那台灣人沒有理由覺得自己不行。

最後林智群也總結，「失敗的人找藉口，成功的人找方法」。貼文底下也引起不少人共鳴，很有感地表示，「真的，她們有些真的很認真賺錢」、「本來就是，雖然不想承認，但我以前傳產的越籍同事在學習能力吃苦耐勞方面都比台灣人好上許多」、「我也聽過越配靠修指甲買房的」、「現在很多眼高手低、只會怨天尤人的人」。

