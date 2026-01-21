律師狂笑陳佩琪一直「把柯文哲往牢裡送」：是不是要離婚啦

陳佩琪一連串的操作，被律師李怡貞嘲笑，「一直要把自己跟老公往牢裡送」。（圖／翻攝自陳佩琪Peggy臉書）





民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪，昨（20日）在臉書發文，不但將聲稱是搜索票的照片發出，還一度把廉政署承辦人全名與手機號碼「無碼曝光」，今（21日）再度發文說明搜索票的來歷。律師李怡貞就對陳佩琪一連串的行為評論表示，「一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」

陳佩琪表示，搜索票是趁老公出門時，就躡手躡腳「蛇」進去書房偷看他電腦，她過去就有檢查老公電腦的習慣，柯文哲也跟她說過，「起訴了，辯論庭也開完了，可以隨便看了…」。

曾經擔任警察的球評石明謹則表示，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，也就是說，這張並不是要給柯文哲的，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名跟電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

石明謹對此說明，「刑事聲請搜索票書」法理上就是除了為當事人辯護所需之外，不得用於其他用途，例如發臉書就有可能不是「正當使用」，這件事很可能不但洩露他人個資，還違反《刑事訴訟法》。

律師李怡貞列出陳佩琪發文2大重點

1. 有woman 檔夾。

2. 自證妨害秘密罪。

李怡貞說，「我會笑瘋掉」，到底是不是要離婚啦！相愛相殺啊根本，有夠可愛的女人，一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？外面的世界很危險？

